"Во мне море любви": модный дизайнер Жан Грицфельдт рассказал о личной жизни
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Гости шоу "Без краватки" на канале НЛО TV – известные украинские мужчины, которые добились успеха в разных сферах деятельности. Известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт, придя в гости к ведущей шоу Иванне Онуфрийчук, рассказал не только об особенностях своей профессии, но и личной жизни. Так, он отметил, что в течение полугода свободен и не выносит публичности в личной жизни.
Обычно за лидером стоит хрупкая, но мудрая женщина. Пока что в моей истории не хватает такой девушки. Возможно, потому, что, когда у тебя что-то получается в творчестве, судьба не дает тебе реализации в любви. Хотя во мне море любви. Я телец – страстный и семейный знак. Запеканочку с тыквой? Пожалуйста! Чаек? Пожалуйста! Я был бы супер-отцом! – говорит Жан Грицфельдт.
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На вопрос ведущей о том, когда у него были последние отношения, дизайнер ответил так:
Не так давно, но, наверное, полгода я уже свободен.
При этом Жан отметил, что, когда он находился в отношениях об этом не знали посторонние люди, так как он не выносит показательной стороны отношений.
Я не выношу таких фотографий в соцсетях, потому что счастье любит тишину. Особенно это касается личной жизни, – прокомментировал дизайнер.
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