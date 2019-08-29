Редкое фото: Солист Rammstein Тилль Линдеманн впервые показал свою маму

Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram трогательное фото с мамой.

Известный музыкант, лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн часто радует поклонников снимками с выступлений, где он предстает в эпатажных образах. Но на днях артист решил сделать исключение и опубликовать трогательную фотографию.

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На своей странице в Instagram Тилль, которому уже около двух лет приписывают роман с украинской певицей Светланой Лободой, опубликовал семейный кадр. На свежем фото Линдеманн позирует в компании своей пожилой мамы Бригитты Хильдегард.

На снимке исполнитель и его мама любуются красивым закатом. Нежное фото Тилль решил оставить без подписи.

Новая публикация солиста Rammstein растрогала подписчиков. “Вот о ком песня Муттер. Отличное фото“, “Такая трогательная фотография с мамой. Спасибо, что поделился“, “Это самая красивая вещь в моей ленте, правда“, “Очень красиво и очень трогательно“, - написали в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее солист Rammstein прокомментировал роман со Светланой Лободой.