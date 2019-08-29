"Мы с ним похожи": Оля Цибульская сравнила себя с домашним питомцем

Известная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская познакомила поклонником с еще одним членом своей семьи. Певица показала своего домашнего питомца.

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На своей странице в Instagram 33-летняя звезда опубликовала снимок со своим котом, который получил кличку в честь мультяшного героя Симбы. В описании к снимку Оля призналась, что считает питомца своим старшим сыном. По словам артистки, она завела кота после первых мыслей о материнстве.

“Сімба-наш старший син. Він з’явився з першим потягом до материнства.Коли хотілось не тільки ходити по справам, а і турбуватись про когось“, - написала Цибульская .

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Певица призналась, что питомец очень похож на нее. Как и она, кот очень сдержанный, но терпеть не может ультиматумов. Также Оля вспомнила, что рассталась со своими бойфрендами из-за ультиматумов.

“Ми з ним схожі :

Сімба терпіти не може ультиматумів.Якщо йому принципово щось заборонити - він зробить все , аби сусіди вночі думали , що кіт кричить бо його їдять. В мене та сама історія. Всі 2,5 кавалери летіли під три чорти, як тільки висували мені найменший ультиматум.

Сімба стриманий. Він дійсно не любить коли його притискають, лізуть на його територію,але має залізні нерви, щоб терпіти до останнього. Я навчилась в нього терпимості. Але скажу чесно , іноді кігті треба випускати, бо сідають на голову“.