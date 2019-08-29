"Любовь моя...": Екатерина Кухар опубликовала трогательное признание мужу

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Прима-балерина Нацоперы, член жури шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар трогательно призналась в любви своему мужу и партнеру в балете Александру Стоянову. В Инстаграм Екатерина опубликовала пост, в котором отметила, что хочет в очередной раз рассказать супругу о чувствах.

Разве нужен повод, чтобы с каждым днём любить все сильнее? ⠀ Но сегодня, я хочу снова напомнить о своих чувствах! В течении нашего длинного жизненного пути, мы узнаем вкус победы, покоряем вершины и добиваемся новых свершений. И бывают моменты, когда нас ждут поражения и нужно начинать снова. Мы всегда учимся и должны уметь принимать две стороны медали. Любимый, для меня очень важно, что каждый шаг и каждый путь к твоим маленьким и большим победам, я прохожу за руку с тобой! Ты — моя гордость, опора и мой тыл♥️, - написала Екатерина.

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Таким образом балерина поздравила супруга с получением престижного звания - Народного артиста.

Твоё большое сердце даёт мне столько любви, что все мелкие жизненные невзгоды меркнут и становятся неважными.

Благодаря тебе, я могу всегда оставаться самой собой, именно потому, что ты даришь мне свою любовь!

Я счастлива и безмерно рада за тебя, за полученное звание — Народного Артиста⭐️

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И всегда помни, ты не просто эталонный артист балета на которого ровняются тысячи.

Ты тот, кто развивает и каждый день совершенствует украинское искусство балета!

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Испытываю невероятную гордость и поздравляю тебя!, - написала Кухар.