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"Любовь моя...": Екатерина Кухар опубликовала трогательное признание мужу

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Прима поздравила супруга с получением звания Народного артиста.

"Любовь моя...": Екатерина Кухар опубликовала трогательное признание мужу
ekaterinakukhar_official

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Прима-балерина Нацоперы, член жури шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар трогательно призналась в любви своему мужу и партнеру в балете Александру Стоянову. В Инстаграм Екатерина опубликовала пост, в котором отметила, что хочет в очередной раз рассказать супругу о чувствах. 

Разве нужен повод, чтобы с каждым днём любить все сильнее?

Но сегодня, я хочу снова напомнить о своих чувствах!
В течении нашего длинного жизненного пути, мы узнаем вкус победы, покоряем вершины и добиваемся новых свершений.
И бывают моменты, когда нас ждут поражения и нужно начинать снова.
Мы всегда учимся и должны уметь принимать две стороны медали.
Любимый, для меня очень важно, что каждый шаг и каждый путь к твоим маленьким и большим победам, я прохожу за руку с тобой!
Ты — моя гордость, опора и мой тыл♥️, - написала Екатерина.

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Таким образом балерина поздравила супруга с получением престижного звания - Народного артиста.

Твоё большое сердце даёт мне столько любви, что все мелкие жизненные невзгоды меркнут и становятся неважными.
Благодаря тебе, я могу всегда оставаться самой собой, именно потому, что ты даришь мне свою любовь!

Я счастлива и безмерно рада за тебя, за полученное звание — Народного Артиста⭐️

И всегда помни, ты не просто эталонный артист балета на которого ровняются тысячи.
Ты тот, кто развивает и каждый день совершенствует украинское искусство балета!

Испытываю невероятную гордость и поздравляю тебя!, - написала Кухар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разве нужен повод, чтобы с каждым днём любить все сильнее? ⠀ Но сегодня, я хочу снова напомнить о своих чувствах! В течении нашего длинного жизненного пути, мы узнаем вкус победы, покоряем вершины и добиваемся новых свершений. И бывают моменты, когда нас ждут поражения и нужно начинать снова. Мы всегда учимся и должны уметь принимать две стороны медали. ⠀ Любимый, для меня очень важно, что каждый шаг и каждый путь к твоим маленьким и большим победам, я прохожу за руку с тобой! ⠀ Ты — моя гордость, опора и мой тыл♥️ ⠀ Твоё большое сердце даёт мне столько любви, что все мелкие жизненные невзгоды меркнут и становятся неважными. Благодаря тебе, я могу всегда оставаться самой собой, именно потому, что ты даришь мне свою любовь! ⠀ Я счастлива и безмерно рада за тебя, за полученное звание — Народного Артиста⭐️ ⠀ И всегда помни, ты не просто эталонный артист балета на которого ровняются тысячи. Ты тот, кто развивает и каждый день совершенствует украинское искусство балета! ⠀ Испытываю невероятную гордость и поздравляю тебя! ⠀ #любовьмоя #foreverlove #kukhar_stoianov #жизньартиста

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Подписчики звезды отметили, что публикация получилась очень мудрой и трогательной.

Ранее мы писали, что Полякова призналась, за кого болеет на "Танцах со звездами"-2019.

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Теги: Екатериан Кухар, мужья звезд, Александр Стоянов, Балет, народный артист
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Источник: ivona.bigmir.net

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