"Шикарно": Внучка Ротару засветилась в апартаментах в Нью-Йорке
Соня Евдокименко сделала яркий снимок в вышиванке .
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Внучка народной артистки Софии Ротару, модель и певица 18-летняя Соня Евдокименко поделилась с подписчиками атмосферным кадром. В Инстаграм девушка добавила фото из апартаментов в Нью-Йорке. Соня позирует, сидя на полу, выставив вперед длинные ноги. Одета Соня в вышитую сорочку и темную мини-юбку. Из высоких окон апартаментов открывается вид на Нью-Йорк.
Собираемся медленно, но верно 🧚🏻♀️, - подписала снимок Соня.
Подписчики похвалили снимок и назвали его "идеальным", а девушку - "шикарной красоткой".
Ранее мы писали, что СМИ приписывают Софии Ротару роман с молодым поклонником.
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