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"Шикарно": Внучка Ротару засветилась в апартаментах в Нью-Йорке

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Соня Евдокименко сделала яркий снимок в вышиванке .

"Шикарно": Внучка Ротару засветилась в апартаментах в Нью-Йорке
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару, модель и певица 18-летняя Соня Евдокименко поделилась с подписчиками атмосферным кадром. В Инстаграм девушка добавила фото из апартаментов в Нью-Йорке. Соня позирует, сидя на полу, выставив вперед длинные ноги. Одета Соня в вышитую сорочку и темную мини-юбку. Из высоких окон апартаментов открывается вид на Нью-Йорк.

Собираемся медленно, но верно 🧚🏻‍♀️, - подписала снимок Соня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming together slowly but surely 🧚🏻‍♀️

Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

Подписчики похвалили снимок и назвали его "идеальным", а девушку - "шикарной красоткой". 

Ранее мы писали, что СМИ приписывают Софии Ротару роман с молодым поклонником. 

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Теги: Соня Евдокименко, дети звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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