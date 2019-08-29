Соня Евдокименко сделала яркий снимок в вышиванке .

"Шикарно": Внучка Ротару засветилась в апартаментах в Нью-Йорке instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару, модель и певица 18-летняя Соня Евдокименко поделилась с подписчиками атмосферным кадром. В Инстаграм девушка добавила фото из апартаментов в Нью-Йорке. Соня позирует, сидя на полу, выставив вперед длинные ноги. Одета Соня в вышитую сорочку и темную мини-юбку. Из высоких окон апартаментов открывается вид на Нью-Йорк.

Собираемся медленно, но верно 🧚🏻‍♀️, - подписала снимок Соня.

Подписчики похвалили снимок и назвали его "идеальным", а девушку - "шикарной красоткой".

Ранее мы писали, что СМИ приписывают Софии Ротару роман с молодым поклонником.