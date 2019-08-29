"Леся, иди в модели": Никитюк поразила длинными ногами мини-платье

Ведущая Леся Никитюк поделилась новым снимком с отдыха в Турции.

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими фотографиями с отдыха в турецком городе Бодрум.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, который был сделан в отеле. На свежем кадре Никитюк позировала босиком на балконе с колонами на фоне заката. За спиной ведущей можно увидеть море, пальмы и бассейн.

На новом снимке Леся появилась в коротком платье светло-зеленого цвета с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства стройной фигуры телезвезды и сделал акцент на бесконечно длинных ногах.

“Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин“, - забавно подписала кадр Леся Никитюк.

Поклонники остались в восторге от нового платья ведущей и от ее идеальной фигуры.

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“Стройняшка“, “Леся, ноги бомбезные! Шикарная)“, “Леся иди в модели уже) у тебя все параметры на высоте же“, “Ноги от ушей, класс! Красотка, Леся!“ .“Платье безумно идёт“, “Ох уж эти ноги, самые длинные“, “Кутюрье платья респект!!!! И обладательнице!!!!“, “Платье бомба!“, “Какая фигурка“, - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже.