Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Леся, иди в модели": Никитюк поразила длинными ногами мини-платье

Комментариев: 1
Ведущая Леся Никитюк поделилась новым снимком с отдыха в Турции.
"Леся, иди в модели": Никитюк поразила длинными ногами мини-платье
"Леся, иди в модели": Никитюк поразила длинными ногами мини-платье
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк продолжает радовать поклонников яркими фотографиями с отдыха в турецком городе Бодрум.

Читай также: “Сделала попу как у Ким“: Леся Никитюк показала новое фото в купальнике

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, который был сделан в отеле. На свежем кадре Никитюк позировала босиком на балконе с колонами на фоне заката. За спиной ведущей можно увидеть море, пальмы и бассейн. 

На новом снимке Леся появилась в коротком платье светло-зеленого цвета с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул все достоинства стройной фигуры телезвезды и сделал акцент на бесконечно длинных ногах.

“Быстро лайкаем турецкий закат, а то мне на ужин“, - забавно подписала кадр Леся Никитюк.

Поклонники остались в восторге от нового платья ведущей и от ее идеальной фигуры.

Читай также: Никитюк сделала ринопластику - телеведущая изменилась до неузнаваемости

“Стройняшка“, “Леся, ноги бомбезные! Шикарная)“, “Леся иди в модели уже) у тебя все параметры на высоте же“, “Ноги от ушей, класс! Красотка, Леся!“ .“Платье безумно идёт“, “Ох уж эти ноги, самые длинные“, “Кутюрье платья респект!!!! И обладательнице!!!!“, “Платье бомба!“, “Какая фигурка“, - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.08.2019, 11:52
Оценка:  0
гость
Плоскогрудая шлюxa.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь