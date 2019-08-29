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Ольга Куриленко показала черно-белый кадр со своей первой фотосессии

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Голливудская актриса украинского происхождения поделилась в Сети кадром со своей первой модельной фотосессии.
Ольга Куриленко показала черно-белый кадр со своей первой фотосессии
Ольга Куриленко показала черно-белый кадр со своей первой фотосессии
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко активно ведет свой аккаунт в соцсети. Артистка часто делиться с поклонниками снимками со съемок фильмов и различных фотосессий.

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Так, недавно 39-летняя знаменитость решила показать поклонникам архивную фотографию из самой первой фотосессии в ее модельной карьере. Раритетный кадр Куриленко опубликовала на своей странице в Instagram.

На черно-белом снимке Ольга позировала, сидя на полу со скрещенными ногами. Девочка одета в платье черного цвета со шнуровкой. Ее волосы уложены в красивую прическу, а на лице сдержанный макияж.

Чтобы добавить снимку немного пикантности, Ольга немного оголила плечо. В подписи к фотографии знаменитость отметила, что этот кадр был сделан, когда ей было всего 15 лет.

Напомним, ранее Ольгу Куриленко застукали за поцелуями с известным французским актером.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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