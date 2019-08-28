В Сети появилось фото бывшей "тещи" Брэдли Купера в купальнике
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Бывшая гражданская супруга голливудского актера и режиссера Брэдли Купера, российская супермодель Ирина Шейк повезла маму на морской отдых. В Инста-сториз знаменитость выкладывает атмосферные фото, на которых видно, что отдыхают они ярко и уютно. Недавно Ирина поделилась снимком, на котором они с мамой запечатлены за столом на самом берегу моря. Мать и дочь пьют коктейли - и выглядят отдохнувшими и счастливыми.
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Также звезда выкладывает фото блюд, букеты, которыми украшен номер и даже поделилась снимком, на котором ее мама позирует в купальнике.
Ранее мы писали, что Ирина Шейк появилась на пляже рядом с незнакомцем.
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