Ирина Шейк показала яркие кадры морского отдыха со своей мамой .

В Сети появилось фото бывшей "тещи" Брэдли Купера в купальнике instagram.com/irinashayk

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Бывшая гражданская супруга голливудского актера и режиссера Брэдли Купера, российская супермодель Ирина Шейк повезла маму на морской отдых. В Инста-сториз знаменитость выкладывает атмосферные фото, на которых видно, что отдыхают они ярко и уютно. Недавно Ирина поделилась снимком, на котором они с мамой запечатлены за столом на самом берегу моря. Мать и дочь пьют коктейли - и выглядят отдохнувшими и счастливыми.

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Также звезда выкладывает фото блюд, букеты, которыми украшен номер и даже поделилась снимком, на котором ее мама позирует в купальнике.

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Ранее мы писали, что Ирина Шейк появилась на пляже рядом с незнакомцем.