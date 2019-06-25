Звезда поделилась снимком в необычном закрытом купальнике с сеткой.

53-летняя Холли Берри выставила фото в купальнике - и это очень красиво IVONA bigmir)net

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Голливудская звезда Холли Берри, которая недавно отпраздновала 53-й День рождения, продолжает доказывать, что возраст - не помеха сексуальности женщины. Актриса не просто демонстрирует свое идеальное тело, но и делает это так изысканно и непошло, что вызывает искреннее восхищение. Недавно Холли буквально "завела" Сеть снимком в порванных джинсах, на котором прикрывает грудь соломенной шляпой. Глядя на фото, понимаешь, что под шляпой нет никакой одежды - и это смотрится очень "игриво",

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На днях Холли пополнила свою коллекцию снимков интеллигентного соблазна эффектным фото в купальнике. Звезда позирует на краю бассейна с изумрудного цвета водой. Она лежит на парапете, прикрыв лицо шляпой - и все внимание перебирает на себя тело Холли в полупрозрачном черном купальнике.

Тебе нужно оторваться от грязи, очистить свой разум и насладиться временем, проведенным со мной. #HumpDay, - оставила загадочную подпись суперзвезда.

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