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Беременная Лилия Подкопаева снялась в обтягивающем боди - фото

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Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась новым кадром с "беременной" фотосессии.
Беременная Лилия Подкопаева снялась в обтягивающем боди - фото
Беременная Лилия Подкопаева снялась в обтягивающем боди - фото
instagram.com/podkopayeva_official

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева восхитила поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала эффектное черно-белое фото. На свежем снимке беременная 41-летняя звезда позирует, лежа на полу. Подкопаева запечатлена в обтягивающем боди.

К фотографии Лилия добавила интересную подпись, которой растрогала многих подписчиков до слез.

“Приглашая еще одну душу войти в нашу жизнь, мы принимаем на себя священное обязательство любить и лелеять тот божественный импульс, который создал человечество“, - написала гимнастка.

Поклонники Лилия засыпали ее новую публикацию восторженными отзывами и комплиментами.

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“Очень красивое фото. Прекрасные слова“, “Очень женственно и красиво все и тело и слова и мысли!“, “Мурахи-мурахи побежали по коже....ты настолько прекрасна, настолько, что нет никаких слов...“, “Вот такие должны быть фото, просто хочется любоваться (а не еле прикрытая грудь и живот)“, “В прекрасном человеке все прекрасно“, “Как красиво сказано“, “Какие верные и правильные слова....“, “Так ніжно і чуттєво“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева растрогала поклонников фото с мужем.

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Теги: Лилия Подкопаева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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