Alyona Alyona призналась, кто помог ей справиться с комплексами

Рэперша Alyona Alyona подсказала фанам, как начать любить себя.

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась с поклонниками откровенной публикацией в соцсети. Артистка, которая ворвалась в украинский шоу-бизнес в конце прошлого года, впервые призналась, как преодолела насмешки в школьные годы.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок без макияжа и поделилась историей из личной жизни. Alyona Alyona рассказала, что в 15 лет познакомилась с одной девочкой, которая помогла ей побороть комплексы. Новая подруга будущей звезды заметила, что Алена очень не уверенная в себе и решила ей доказать, что у каждого человека есть что-то красивое.

Коли менi було 15 i я почала їздити до школи в Баришівцi, я познайомилася з новими подругами в автобусi. Ми почали тiсно спiлкуватися пiсля школи i одна з них помiтила наскiльки я не впевнена в собi.

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“Якось вона запросила мене до себе в гостi. Ми багато говорили про зовнiшнiсть, а в кiнцi розмови вона посадила мене перед дзеркалом i сказала: “Тобi можуть не подобатися твої ноги, але поглянь — в тебе гарне волосся. Тобi можуть не подобатися твої плечі, але поглянь, якi в тебе гарнi пальцi та нiгтi. Тобi може не подобатися пiдборiддя, але ж твоя посмiшка дуже щира та заразна. У кожноi людини є те, що в нiй гарне та красиве“, - вспомнила Alyona Alyona.

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Артистка призналась, что после этого разговора совсем по-другому начала себе воспринимать. Певица подсказала своим фанам, что не нужно боятся быть собой и не стоит обращать внимания на хейтеров.

“I я зрозуміла — те, як бачу себе я, дуже вiдрiзняється вiд того, як бачать мене люди. Ніколи не зважайте на хейтерів, не бійтеся бути собою та перегляньте погляди на себе. Так, ви зможете побачити красу в собi“, - поделилась рэперша.

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