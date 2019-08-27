Звезда показала, как проводит время во время морского путешествия .

"Будет интересно": разведенная Слава Каминкая показала, с кем отрывается на яхте instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, похоже, следует совету мудрых - и лечит душевные раны путешествиями. Так, почти сразу после расторжения брака Слава отправилась в плаванье на яхте - и периодически делится кадрами своего активного отдыха. Звезда во всю отрывается - поет песни, прыгает с яхты в море и выглядит вполне счастливой. Фото и видео певица выкладывает в Инстаграм.

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Вместе со Славой на фото появляются ее спутники. На одном из снимков, который Каминская опубликовала в Инстаграм, она позирует с путешественником Артемом Суриным и дизайнерами женской одежды Мариной Яхонтовой и Людмилой Котляр. К фото Слава добавила интригующий комментарий.

))))) в моей Жизни всегда, когда стою перед выбором, когда возникают сомнения, как правило я говорю - ДА ! Знаю, что Будет интересно, - написала Слава.

Также спутницей Славы стала директор ивент-агентства, которое специализируется на организации свадеб. Похоже, Слава, которая недавно с боем отобрала букет невесты на свадьбе друга, на всякий случай налаживает “нужные связи“.

Ранее мы писали, что Славу Каминскую посватали за нового доктора.