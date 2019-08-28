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Ольга Фреймут засветилась в наряде известного бренда - фото

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Ведущая Ольга Фреймут похвасталась стильным нарядом итальянского бренда MaxMara.
Ольга Фреймут засветилась в наряде известного бренда - фото
Ольга Фреймут засветилась в наряде известного бренда - фото
instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут продолжает радовать поклонников фотографиями в элегантных образах.

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Так, на своей официальной странице в Instagram 37-летняя знаменитость продемонстрировала стильный look. Фреймут опубликовала снимок, на котором запечатлена в наряде известного итальянского бренда MaxMara.

На свежем кадре Ольга позирует в длинной плиссированной юбке зеленого цвета и в светлой шифоновой блузке с принтом. Свой модный образ телезвезда дополнила белыми туфлями.

Скорее всего, в таком наряде Фреймут появится в эфире нового проекта “Роман с Ольгой“. Ведущая решила оставить яркий кадр без подписи, лишь добавила несколько хэштегов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💚#maxmara_kiev #invoguefashiongroup

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Напомним, ранее Оля Фреймут умилила Сеть фотографией с сестрой.

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Теги: Ольга Фреймут, MaxMara
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Источник: Ivona bigmir)net

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