Ольга Фреймут засветилась в наряде известного бренда - фото
Популярная украинская телеведущая, писательница и издатель Ольга Фреймут продолжает радовать поклонников фотографиями в элегантных образах.
Читай также: Ольга Фреймут примеряла образ Миссис Смит в трейлере нового шоу - видео
Так, на своей официальной странице в Instagram 37-летняя знаменитость продемонстрировала стильный look. Фреймут опубликовала снимок, на котором запечатлена в наряде известного итальянского бренда MaxMara.
На свежем кадре Ольга позирует в длинной плиссированной юбке зеленого цвета и в светлой шифоновой блузке с принтом. Свой модный образ телезвезда дополнила белыми туфлями.
Скорее всего, в таком наряде Фреймут появится в эфире нового проекта “Роман с Ольгой“. Ведущая решила оставить яркий кадр без подписи, лишь добавила несколько хэштегов.
Напомним, ранее Оля Фреймут умилила Сеть фотографией с сестрой.
Полная версия правил