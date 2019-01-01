Артистка, которая исполнила рэп на Майдане в День Независимости, поделилась впечатлениями от участия в Х-Факторе.

Alina Pash: Без "Х-фактора" я бы не смогла понять, кем хочу быть пресс-служба

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До премьеры 10 сезона вокального шоу "Х-фактор" на СТБ осталось почти 2 недели. И самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса спешат поздравить любимый проект с днем рождения. Гостями шоу будут и успешные выпускники “Х-фактора“, среди которых эпатажная Alina Pash.

пресс-служба

Артистка призналась, что ностальгирует по проекту, при этом наблюдать за созданием шоу с другого ракурса ей не менее интересно.

Читай также: "Танці з зірками 2019": MARUV и Анна Ризатдинова померялись растяжкой Клевые ощущение - видеть кого-то из старой команды и смотреть на переживания людей, которые участвуют. Я вижу в них себя. Сейчас на все это смотрю с улыбкой, - рассказывает она. – “Х-фактор“ – это первый шаг к большей аудитории, чем у меня была в то время. На проекте люди узнали, что есть такое имя и фамилия - Алина Паш. пресс-служба Когда мы запустились полноценно год назад с моей музыкой, вижу, каким значительным был рост. Как все менялось и развивалось. “Х-фактор“ является тому подтверждением - на видео можно увидеть, как все происходило в истории. Также проект дал мне многое в плане людей - интересных и особых. Например, с Нини Нуцубидзе, с которой мы были в 6 сезоне, записали песню, о которой так давно мечтали - о дружбе между девушками. Нини поет на грузинском, я на украинском - вышла супердушевная коллаба.

пресс-служба

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На проекте Алина Паш особенно сдружилась с другим участником проекта – Костей Бочаровым (MELOVIN). По ее словам, спустя почти 4 года они все так же поддерживают отношения.

Также артистка отмечает, что опыт участия в "Х-факторе" пригождается ей и сейчас в развитии музыкальной карьеры.

пресс-служба

Читай также: Настя Каменских о конкуренции на "Х-факторе": "У всех у нас одна цель" Сейчас пишу полноценно свои песни. Я - автор музыки и слов. Аранжировки делаю совместно с различными саундпродюсерами не только из Украины, но и из США, Италии. Классно, что на “Х-факторе“ я увидела, как проходит съемочный процесс, как все технически происходит. Когда есть крутая команда, которая слаженно работает на результат. Сейчас стараюсь то же самое сделать, но в своем проекте, - говорит Алина Паш. - Без проекта я не смогла бы понять, кем хочу сейчас быть. Спасибо “Х-фактору“ за такой опыт.

Ранее мы писали, что Ани Лорак и Анна Седокова похвалили концерт в День Независимости Украины.