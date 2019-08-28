"Влюбленная и счастливая": Катя Осадчая очаровала Сеть новым образом

Ведущая проекта "Світське життя" показала, как прощается с летом.

Популярная украинская ведущая телешоу “Світське життя“ и “Голос країни“ Катя Осадчая не перестает удивлять поклонников новыми эффектными образами.

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Так, на днях на своей странице в Instagram телезвезда опубликовала яркое фото. На свежем снимке ведущая запечатлена на зеленой лужайке. Она позирует в вечернем платье синего цвета с обнаженными плечами, пышной юбкой икорсетом. Свой роскошный образ Осадчая дополнила светлыми босоножки на шпильке. Волосы артистка заплела в косу.

В описании к жизнерадостному кадру Катя заявила, что несмотря на то, что лето заканчивается, у нее еще осталось много летних снимков, которые она будет постить в соцсети.

“Літо закінчується, але не літні фото:)“, - написала Катя Осадчая.

Поклонники ведущей оставили множество восторженных отзывов под публикацией. Многие отметили, что на снимке Осадчая выглядит счастливой и влюбленной.

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“Катю, ви чарівна“, “Искренне Счастливая!!!! И конечно Влюблённая!!!))))“, “Гарно поєдналися кольори на фото“, “Хорошенькая, молоденькая как девченка“, “Катя, ти дуже гарна!“, “Такая счастливая“, “Катя, ваша улыбка - нечто!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась роскошной фигурой в ретро-купальнике.