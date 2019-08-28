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Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже

Комментариев: 2
Ведущая Леся Никитюк показала новый снимок с отдыха в Турции.
Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже
Леся Никитюк показала, как расслабляется на турецком пляже
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в турецком городе Бодрум, похвасталась новым пляжным фото.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует на шезлонге с коктейлем в руке. На свежем кадре Леся запечатлена в ярком оранжевом топе и коротких джинсовых шортах. Свой пляжный образ Никитюк дополнила темными очками и желто-черным поясом.

В описании к фотографии ведущая призналась, что еще неделю сможет беззаботно отдыхать и не думать о работе.

“До сих пор не верится, что ближайшую неделю мне никто не скажет:
-Леся иди в кадр
-Стань на точку
-Втяни живот“, - с юмором подписала новый кадр Никитюк.

Подписчики телезвезды оставили множество восторженных комментариев под новой публикацией.

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“Леся, та який там живіт? Фігура ідеальна! Так тримати!“, “Ох яки ніжки. Красуня, не знаю який живіт, ну вживу ви ще прекрасніша ніж на фото“, “И как обычно супервумен в кадре)))“, “Такая классная девчонка! Можно позавидовать такому чувству юмора, как у вас, Леся!  У кого вы научились?)) Видно, что мама у вас тоже женщина с юморком. Красотки! Хорошего отдыха!“, “Лесюнь “втяни живот“ мабуть частіше Притулі кажуть))“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что Новый канал осуществил мечту Леси Никитюк.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.08.2019, 18:40
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гость
хуже этой девчюли-только эта девчюля и б.м.
гость  (аноним)  28.08.2019, 18:09
Оценка:  0
гость
Ой, Леська, не льсти себе! Село в тебе никогда не умрёт!
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