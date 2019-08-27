"Юмор победил!": Маша Ефросинина развеселила Сеть новым фото

Ведущая Маша Ефросинина поделилась в Instagram забавным коллажем.

Популярная украинская телеведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина порадовала подписчиков в соцсети забавной публикацией.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала коллаж из двух фотографий. Так, на первом фото она позирует в белой футболке с глубоким декольте и в красном козырке. На лице Маши слишком яркий макияж.

На втором фото Ефросинина предстала в превычном для фанов элегантном образе. На снимке ведущая позирует в белой рубашке. Ее волосы распущены, а на лице идеальный макияж.

Внизу на кадрах телезвезда написала, сколько эти два фото собрали лайков. Оказалось, что первый снимок, на котором Ефросинина запечатлена в странном образе собрал намного больше лайков, чем второй.

“Приветики, тупик...“, - подписала коллаж телеведущая.

Поклонники принялись активно комментировать забавную публикацию кумира.

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“Да, юмор победил!“, “Жизнь – боль. Маша, вы нереально классная!! Снимайте такие вайны, будет у вас 3 млн посписчиков“, “Пора менять имидж“, “Думаю люди машинально лайкали от неожиданности, образ не типичный для вас, но зато весело“, “Моя думка: аудиторія підтримала почуття гумору, і оцінила самоіронію“, “Видимо, люди любят “шоб поярче“, “Тот случай когда лучше не делать выводы“, “Машенька, ты Душа и вовсе не важно в козырьке или без...“, “Маша я вас обожжнюю!!!! Вы суперская, ваши приколы , юмор, это так по мне!))“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Маша Ефросинина умилила трогательным видео с сыном-именинником.