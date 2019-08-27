Супруга ведущего Тимура Мирошниченко беременна во второй раз.

Ведущий Тимур Мирошниченко во второй раз станет отцом - фото instagram.com/timur.miroshnychenko

Известный телеведущий и неизменный комментатор “Евровидения“ Тимур Мирошниченко сообщил фанам о переменах в личной жизни.

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На своей странице в Instagram 33-летний артист поделился радостной новостью - он и его супруга Инна ожидают на появление второго ребенка.

В Instagram-аккаунте ведущего появилось несколько ярких фото, на которых он гладит животик беременной жены. На снимке Тимур запечатлен в розовой футболке и джинсах, а Инна одета в платье нежно-розового цвета.

“Днями обіцяв вам дві суперновини! Ось вам перша!“, - подписал счастливые кадры Мирошниченко.

Отметим, что Тимур и Инна поженились в прошлом году 21 января. Пара уже воспитывает дочь Мию, которая родилась 18 июня 2018 года.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко и его супруга Инна показали кадры со свадебной фотосессии.