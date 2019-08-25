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Олег Винник продемонстрировал, как расслабляется после концертов - фото

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Певец Олег Винник показал в Instagram пикантное фото в джакузи.
Олег Винник продемонстрировал, как расслабляется после концертов - фото
Олег Винник продемонстрировал, как расслабляется после концертов - фото
instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский исполнитель, покоритель женских сердец Олег Винник порадовал поклонниц весьма откровенным кадром. Артист показал, как отдыхает после гастролей.

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Так, на своей странице в Instagram Винник опубликовал пикантную фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом в джакузи. Мокрые волосы певец собрал в хвост. На фото Олег смотрит куда-то в сторону.

“Після чудового концерту треба чудово відпочити“, - подписал горячий кадр Олег Винник.

Поклонницы исполнителя оставили множество комментариев под пикантной публикацией. 

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“Одной фоткой подняли с утра настроение всем девушкам“, “Уффф какой красивый“, “Слишком прекрасное фото“, “Олежа ну не треба такі фото скидати, тепер як спокійно заснути“, “Найкращий. Люблю“, “Ваау какой красавчик голубоглазый, солнышко ясное“, “Вау, до вас можна?“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, почему не смотрит на себя по телевизору.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivonа bigmir)net

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