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Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии - фото

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Певица Надежда Мейхер показала яркие снимки с отдыха в Италии.
Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии - фото
Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии - фото
instagram.com/nadyameiher

Бывшая солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер часто радует поклонников новыми фотографиями в соцсети. Так, на днях 37-летняя звезда похвасталась отдыхом в Италии.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию ярких снимков из отпуска. Певица показала фото с прогулки. На первых двух кадрах Мейхер позирует в длинном черном платье на бретельках и в черно-белых босоножках. Свой образ Надежда дополнила черной сумкой и соломенной шляпой. 

На снимках исполнительница запечатлена без макияжа. Отметим, что Мейхер часто хвастается своей естественной красотой. В ее аккаунте можно увидеть множество фото, на которых артистка демонстрирует свое лице без косметики.

“#порадомой Большое спасибо, Италия♥️ #надеждамейхер #каникулы #italia #amor #яещевернусь“, - подписала кадры певица.

Напомним, ранее Надежда Мейхер показала страсть в наряде “вдовы“.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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