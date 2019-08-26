Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер без макияжа прогулялась по Италии - фото

Певица Надежда Мейхер показала яркие снимки с отдыха в Италии.

Бывшая солистка популярной украинской группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер часто радует поклонников новыми фотографиями в соцсети. Так, на днях 37-летняя звезда похвасталась отдыхом в Италии.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала целую серию ярких снимков из отпуска. Певица показала фото с прогулки. На первых двух кадрах Мейхер позирует в длинном черном платье на бретельках и в черно-белых босоножках. Свой образ Надежда дополнила черной сумкой и соломенной шляпой.

На снимках исполнительница запечатлена без макияжа. Отметим, что Мейхер часто хвастается своей естественной красотой. В ее аккаунте можно увидеть множество фото, на которых артистка демонстрирует свое лице без косметики.

“#порадомой Большое спасибо, Италия♥️ #надеждамейхер #каникулы #italia #amor #яещевернусь“, - подписала кадры певица.

Напомним, ранее Надежда Мейхер показала страсть в наряде “вдовы“.