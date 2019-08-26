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Ким Кардашьян поделилась новым фото с трехмесячным сыном Псалмом

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свежий кадр с четвертым ребенком.
Ким Кардашьян поделилась новым фото с трехмесячным сыном Псалмом
Ким Кардашьян поделилась новым фото с трехмесячным сыном Псалмом
instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, модель и многодетная мама Ким Кардашьян порадовала фанов новым семейным фото.

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На своей странице в Instagram 38-летняя знаменитость показала свежий снимок четвертого ребенка -  сына Псалма, который появился на свет 10 мая с помощью суррогатной матери. На фото звездная мама нежно прижимает к себе трехмесячного малыша.

В описании к трогательному кадру, который за сутки собрал 4,8 млн лайков, Ким рассказала подписчикам о характере младшего сына. 

 “Мой маленький человечек самый милый! Он, честно говоря, лучший ребенок. Спит всю ночь и, безусловно, мой самый спокойный. Как мне так повезло“, – написала Ким Кардашьян.

Отметим, что, кроме Псалма, Кардашьян вместе со своим мужем Канье Уэстом воспитывает еще троих детей - 6-летнюю Норт, 3-летнего Сейнта и годовалую Чикаго.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала, как отдыхает с детьми на Багамах.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: ivona.bigmir.net

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