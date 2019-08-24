"Захотелось на родину": Лорак и Седокова похвалили концерт на День Независимости
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Певицы украинского происхождения, которые живут и выступают в РФ, Ани Лорак и Анна Седокова - внезапно вспомнили о родине. Дело в том, что обе артистки прокомментировали пост режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, который был одним из организаторов концерта в Киеве в День Независимости. Бадоев поделился впечатлениями от своей работы в Инстаграм.
Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!, - написал режиссер.
Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины! Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны! @zelenskiy_official @kolyadenkolena @badoevteam_official #BADOEV2019
Певица Ани Лорак оставила восторженный комментарий к посту Бадоева и отметила, что ей очень понравился концерт.
💛💙Браво! Это было очень красиво!, - написала Лорак.
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Пользователи Сети тут же подметили, что Лорак давненько не вспоминала об Украине и даже в этот раз не написала ни слова о празднике.
- @anilorak а привітати Батьківщину зі святом, рідною мовою “слабо“?! Але хоча, давно відомо яка мова вам рідна... Слава Україні !!!
- Ви не маєте права на ці слова. Вже. Сидіть там у своїй Росії, співайте й радійте життю та їхнім грошам, а до нас, до українців більше не лізьте 🙏🏻🇺🇦
- @anilorak а Вы свою страну уже даже не поздравляете 😔😔
- Видаляють мої коменти,але я напишу,Ани Лорак певица, а не співачка, в цьому різниця! Ані Лорак зробила свій вибір залишитися з Філіпом Кіркоровим уявляючи себе Пугачовою, - написали в Сети.
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Также пост Бадоева прокомментировала Анна Седокова:
Горжусь ! Реву ❤️, - написала артистка.
Кроме того, к публикации оставила комментарий американский фотограф украинского происхождения Ганна Богдан.
Ты делаешь Украину самой крутой! Захотелось сразу на родину в гости приехать :), - написала Богдан.
Ранее мы писали, что Ани Лорак затролили в Сети из-за слишком больших губ.
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