Певицы, которые уехали в Россию, похвалили мероприятия на День Независимости Украины .

"Захотелось на родину": Лорак и Седокова похвалили концерт на День Независимости

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Певицы украинского происхождения, которые живут и выступают в РФ, Ани Лорак и Анна Седокова - внезапно вспомнили о родине. Дело в том, что обе артистки прокомментировали пост режиссера и клипмейкера Алана Бадоева, который был одним из организаторов концерта в Киеве в День Независимости. Бадоев поделился впечатлениями от своей работы в Инстаграм.

Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благополучию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!, - написал режиссер.

Певица Ани Лорак оставила восторженный комментарий к посту Бадоева и отметила, что ей очень понравился концерт.

💛💙Браво! Это было очень красиво!, - написала Лорак.

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Пользователи Сети тут же подметили, что Лорак давненько не вспоминала об Украине и даже в этот раз не написала ни слова о празднике.

@anilorak а привітати Батьківщину зі святом, рідною мовою “слабо“?! Але хоча, давно відомо яка мова вам рідна... Слава Україні !!!

Ви не маєте права на ці слова. Вже. Сидіть там у своїй Росії, співайте й радійте життю та їхнім грошам, а до нас, до українців більше не лізьте 🙏🏻🇺🇦

@anilorak а Вы свою страну уже даже не поздравляете 😔😔

Видаляють мої коменти,але я напишу,Ани Лорак певица, а не співачка, в цьому різниця! Ані Лорак зробила свій вибір залишитися з Філіпом Кіркоровим уявляючи себе Пугачовою, - написали в Сети.

"Захотелось на родину": Лорак и Седокова похвалили концерт на День Независимости Скриншот

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Также пост Бадоева прокомментировала Анна Седокова:

Горжусь ! Реву ❤️, - написала артистка.



Кроме того, к публикации оставила комментарий американский фотограф украинского происхождения Ганна Богдан.

Ты делаешь Украину самой крутой! Захотелось сразу на родину в гости приехать :), - написала Богдан.

Ранее мы писали, что Ани Лорак затролили в Сети из-за слишком больших губ.

