Дженнифер Лопес показала, как готовилась к роли стриптизерши - видео
В Сети набирает популярности пикантное видео с известной американской певицей и актрисой Дненнифер Лопес. На Youtube-канале TrueExclusives был опубликован ролик, на котором артистка исполняет танец на пилоне.
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Как выяснилось, короткое видео было снято во время подготовки Джей Ло к съемках в фильме “Стриптизерши“ (Hustlers). В комедийной драме, мировая премьера которой запланирована на 13 сентября, 50-летняя звезда сыграла танцовщицу стриптиз клуба.
Чтобы лучше подготовиться к роли Джей Ло начала занятия на пилоне с тренером за два с половиной месяца до начала съемок. Тренировки проходили дома у певицы.
Ранее жених Джей Ло выложил в Сеть фото звезды в откровенном купальнике.
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