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Дженнифер Лопес показала, как готовилась к роли стриптизерши - видео

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Дженнифер Лопес показала видео со своих занятий по танцам на пилоне.
Дженнифер Лопес показала, как готовилась к роли стриптизерши - видео
Дженнифер Лопес показала, как готовилась к роли стриптизерши - видео
instagram.com/jlo

В Сети набирает популярности пикантное видео с известной американской певицей и актрисой Дненнифер Лопес. На Youtube-канале TrueExclusives был опубликован ролик, на котором артистка исполняет танец на пилоне.

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Как выяснилось, короткое видео было снято во время подготовки Джей Ло к съемках в фильме “Стриптизерши“ (Hustlers). В комедийной драме, мировая премьера которой запланирована на 13 сентября, 50-летняя звезда сыграла танцовщицу стриптиз клуба.

Чтобы лучше подготовиться к роли Джей Ло начала занятия на пилоне с тренером за два с половиной месяца до начала съемок. Тренировки проходили дома у певицы.

Ранее жених Джей Ло выложил в Сеть фото звезды в откровенном купальнике.

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: ivona.bigmir.net

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