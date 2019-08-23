Поклонники поддержали артистку и отметили, что ее дебют просто обязан стать удачным.

"От нервов - глаз опух": Седокова выйдет на сцену легендарного театра на Таганке instagram.com/annasedokova

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Эпатажная певица, экс-участница группы "ВИА гра" Анна Седокова поделилась с подписчиками своим страхом. В Инстаграм Анна опубликовала пост, касающийся ее премьеры в роли актрисы - сегодня, 23 августа, Седокова в составе актерской труппы выйдет на сцену легендарного московского драмтеатра - Театра на Таганке. Анна отметила, что волнуется настолько сильно, что у нее даже опух один глаз. К слову, проиллюстрировала свой пост Седокова не снимком с упомянутым опухшим глазом - а эффектным фото в купальнике с недавнего отдыха.

Back to reality...

Сегодня вечером, мой первый спектакль в театре @show.falsh и мне невообразимо страшно, потому что это абсолютно новое и то, что я никогда не пробовала. Это сложнейшая из профессий и люди, которые в ней , должны обладать миллионном навыков и абсолютным отсутствием комплексов относительно своих качеств, а я...А я моментами такая трусиха. Иногда, когда мне страшно, я представляю, что же будет в худшем случае, как изменится моя жизнь?

А ещё, по мне можно учебники по психосоматике писать . У меня на нервной почве сейчас глаз так опух, что боюсь на сцену Таганки не поместиться. Ну все. Пора мне в театр ( это, как у нас, у актрис, говорят 😂) целую 💋💋💋, - написала Анна.

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Что касается спектакля, в котором играет Седокова - недавно Анна раскрывала некоторые подробности в Инстаграм.

Я восхищаюсь актерами, это невероятно запомнить все и ничего не добавить 😂😂😂 А я же даже под фанеру петь не умею, так как каждый раз новые слова в своих песнях придумываю, но не сдаюсь. Тем более, что команда у нас невероятная !! А спектакль ну очень крутой! Экраны , хореография, смешные шутки и актуальность !! И продюсеры у нас крутые 💋 Все про любовь!!!, - писала Седокова.

Ранее мы писали, что Анна Седокова разозлила подписчиков странным фото с маленьким сыном.