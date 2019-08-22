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Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов

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Жена Сергея Бабкина поделилась снимком с отдыха в Италии.
Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов
Снежана Бабкина показала фото в купальнике через 2 месяца после родов
instagram.com/snezhana_babkina

Известная украинская танцовщица и актриса, жена и менеджер певца Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками новой фотографией с отпуска. Супруги вместе с детьми решили провести последние дни лета в Италии.

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На своей странице в Instagram 34-летняя звезда, которая два месяца назад родила третьего ребенка, решила показать подписчикам, как сейчас выглядит ее фигура. Бабкина опубликовала яркий снимок, на котором она позирует на яхте в черном купальнике.

“50 оттенков моего любимого“, - подписала кадр Снежана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 оттенков моего любимого 💙

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Поклонники оставили множество комментариев под новой публикацией молодой мамы.

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“Снежана, вы такая всегда естественная. Не теряйте этого качества“, “Вы удивительно прекрасны! И Вы в прекрасной форме“, “Яка красуня. і хіба скажеш, що народила вже трьох дітей?“, “Нимфа морей!“, “Снежана, Вы как афродита“, “Кажется, уже вернулась в форму?“, “Божественная женщина“, “Вы бесподобны!“, “О, Mamma Mia!!! Какая синева!!! Море просто восторг!!! И красотка в чёрном купальнике тоже!!!“, “Ножки відпад“, “Ви чарівна“, “Богиня“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Екатерина Кухар похвасталась интимным подарком от Снежаны Бабкиной.

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Теги: Снежана Бабкина
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Источник: ivona.bigmir.net

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