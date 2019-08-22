Беременная Санта Димопулос показала снимок в бикини
Совсем скоро бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос во второй раз станет мамой. Артистка активно делиться подробностями беременности в соцсети. Сейчас Санта находится на 37-й недели и готовится к родам в Монако.
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Отметим, что несмотря на большой строк, Димопулос продолжает публиковать в Instagram обнаженные фото. Так, недавно на своей странице звезда разместила снимок, на котором запечатлена в темно-синем купальнике в белый горошек и в белой рубашке.
В описании к свежему кадру певица призналась, что во время беременности увлеклась сериалами. Димопулос назвала несколько лент, которые ей больше всего понравились. В списке Санты можно увидеть такие известные сериалы, как “Королева Юга“, “Убивая Еву“, “Чернобыль“, “Покои“ и “Большая маленькая ложь 2“.
Очень актуальная тема для меня сейчас - сериалы 😄 Делюсь своей подборкой а вы бросайте свои топ самых увлекательных сериалов 🙏🏼 ⠀ Часть 1: ⠀ 🎥 «Королева Юга». Не совсем для просмотра беременным, но мне зашёл:) Криминальная сага о наркобаронах, только в отличии от Нарко, здесь главные героини женщины. Самое интересное, что сюжет романа основан на реальной истории, произошедшей с мексиканкой Тересой Мендосой. Сериал очень динамичный, с интересным сюжетом и хорошо снят, но много убийств и жестокости. 7.5/10 ⠀ 🎥 «Убивая Еву» (Killing Eve). Аналитик Ева Поластри начинает охоту на психопатичную наёмную убийцу Вилланель. Две женщины становятся одержимы друг другом. Не плохой, но на втором сезоне я забросила, как-то стало скучновато, возможно вернусь со временем. 6/10 ⠀ 🎥 «Чернобыль». Потряс до глубины души. Все мы много слышали о трагедии, но после просмотра, осознание её масштабов въедается в сознание страшной правдой. Снят просто потрясающе, проделана колоссальная работа над воссозданием того времени с максимальной реалистичностью. Сериал рассказывает всю историю трагедии на ЧАЭС за 5 серий. Он ярко показывает всю ситуацию, которая происходила в СССР о том, как все скрывалось, о том, как люди не зная последствий без опасений следили за всем этим, о том, как люди, которые должны являться героями, жертвуя своим здоровьем при ликвидации аварии на данный момент остаются безызвестными. Фильм очень тяжелый, но это надо знать и помнить. Однозначно рекомендую к просмотру. 9/10 ⠀ 🎥 «Покои» (Chambers) – мистическая хоррор-драма с Умой Турман. История трансплантации души. Фильм повествует об уникальном случае пересадки сердца девушке Саше, которая впоследствии обнаруживает в себе мрачные отголоски его бывшей владелицы, Бекки (дочки Умы Турман), погибшей при странных обстоятельствах. В целом - интересно, но концовка смазана, видимо, для второго сезона:) 7.5/10 ⠀ 🎥 «Большая маленькая ложь 2». Насколько интересный и динамичный был первый сезон (актеры, музыка, интересные диалоги, эстетика в каждом кадре), настолько нудный и растянутый второй, даже не смотря на гениальную Мерил Стрип. 6/10
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