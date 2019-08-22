Беременная Санта Димопулос показала снимок в бикини

Санта Димопулос опубликовала новый кадр в купальнике и рассказала о любимых сериалах.

Совсем скоро бывшая солистка группы “ВИА Гра“ Санта Димопулос во второй раз станет мамой. Артистка активно делиться подробностями беременности в соцсети. Сейчас Санта находится на 37-й недели и готовится к родам в Монако.

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Отметим, что несмотря на большой строк, Димопулос продолжает публиковать в Instagram обнаженные фото. Так, недавно на своей странице звезда разместила снимок, на котором запечатлена в темно-синем купальнике в белый горошек и в белой рубашке.

В описании к свежему кадру певица призналась, что во время беременности увлеклась сериалами. Димопулос назвала несколько лент, которые ей больше всего понравились. В списке Санты можно увидеть такие известные сериалы, как “Королева Юга“, “Убивая Еву“, “Чернобыль“, “Покои“ и “Большая маленькая ложь 2“.

Ранее беременная экс-ВИА Гра на 37 неделе устроила пикантную фотосессию.