Жена Позитива из "Время и Стекло" показала, как выглядит без макияжа
Супруга участника популярной группы “Время и стекло“ Позитива (Алексея Завгороднего) и лучшая подруга певицы Насти Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя поделилась с поклонниками в соцсети редким кадром.
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Так, на своей странице в Instagram девушка решила показать фанам, как она выглядит без косметики. Аня опубликовала селфи, на котором продемонстрировала лицо крупным планом.
“Така як #yeah“, - подписала фото жена Позитива.
Подписчики Ани принялись активно обсуждать новую публикацию звезды и засыпать ее комплиментами.
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“Безумно красивая“, “Ань ти така гарна“, “Поцемала тебя в экран телефона. Люблю“, “Милые глазки и очаровательные губки“, “Бомбезнаяяя“, “Аня, ты красотка“, “Нереальные глазаааа“, “Красуня“, “В глазах огонь!!!“, “Янтарные глаза“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике.
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