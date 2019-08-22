Аня Андрийчук-Завгородняя опубликовала новый кадр, на котором запечатлена без косметики.

Жена Позитива из "Время и Стекло" показала, как выглядит без макияжа instagram.com/annchuk

Супруга участника популярной группы “Время и стекло“ Позитива (Алексея Завгороднего) и лучшая подруга певицы Насти Каменских Аня Андрийчук-Завгородняя поделилась с поклонниками в соцсети редким кадром.

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Так, на своей странице в Instagram девушка решила показать фанам, как она выглядит без косметики. Аня опубликовала селфи, на котором продемонстрировала лицо крупным планом.

“Така як #yeah“, - подписала фото жена Позитива.

Подписчики Ани принялись активно обсуждать новую публикацию звезды и засыпать ее комплиментами.

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“Безумно красивая“, “Ань ти така гарна“, “Поцемала тебя в экран телефона. Люблю“, “Милые глазки и очаровательные губки“, “Бомбезнаяяя“, “Аня, ты красотка“, “Нереальные глазаааа“, “Красуня“, “В глазах огонь!!!“, “Янтарные глаза“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее жена Позитива засветила обнаженные ягодицы в купальнике.