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"Исправил маму в английском": Видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть

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На странице фан-клуба артистки появилось видео, где ее сын Вениамин написал ей слова поддержки по случаю выхода клипа.

"Исправил маму в английском": Видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть
instagram.com/_fantina

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Украинская певица Тина Кароль растрогала Сеть видео с 10-летним сыном Вениамином. В Инста-сториз она показала, как Веня поддерживает ее по случаю выхода клипа “Вабити“, премьера которого состоится сегодня, 22 августа. 

В кадре - сын артистки пишет мелом на доске в школьном классе. Мальчик похвалил маму и отметил, что “она сделала это“.

Well done, mum. You have finished your clip. Horay! 3x3, - написал Веня.

Певица за кадром читает надпись. При этом одно слово она произнесла не совсем правильно - и Веня тут же ее исправил. Поскольку, мальчик учится в Великобритании - это не составило для него труда. 

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Поклонники похвалили видео и назвали звездную маму с сыном “необычайно милыми“. 

  • Милота💋💋💋Сыночек исправляет мамулю в английском!💋💋💖💖💖💖💖💖
  • Это невероятно мило✨
  • Вы же на русском говорили,по-этому все верно-мелок)))))Жаль конечно,что Веня немного забывает свой язык,но инглиш конечно у него очень крутой!!!Красавчик,так вырос!
  • Пусть будет очень счастливым!!!🙏🤗😉❤️
  • Маму виправляє в англійській мові😅
  • Он невероятно похож на Тину 😵😵😍😍 Такой умный мальчик 😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Цибульская поделилась подробностями о рождении сына. 

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Теги: Тина Кароль, дети звезд, Вениамин Огир
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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