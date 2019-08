"Исправил маму в английском": Видео Тины Кароль с сыном умилило Сеть

Читай также: “Папино счастье“: Ефросинина насмешила Сеть роликом, где фигурирует ее грудь

Украинская певица Тина Кароль растрогала Сеть видео с 10-летним сыном Вениамином. В Инста-сториз она показала, как Веня поддерживает ее по случаю выхода клипа “Вабити“, премьера которого состоится сегодня, 22 августа.

В кадре - сын артистки пишет мелом на доске в школьном классе. Мальчик похвалил маму и отметил, что “она сделала это“.

Well done, mum. You have finished your clip. Horay! 3x3, - написал Веня.