Ольга Сумская показала, как муж поздравил ее с днем рождения

22 августа Ольга Сумская отмечает 53-й день рождения.

Сегодня, 22 августа, популярная актриса и ведущая Ольга Сумская празднует 53-й день рождения. Одним из первых именинницу поздравил ее супруг, актер Виталий Борисюк.

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Так, на своей странице в Instagram в разделе Stories Ольга опубликовала несколько видео, на которых Виталий преподнес ей шикарный букет роз в пять часов утра. Также возлюбленный Сумской исполнил несколько песен и засыпал ее трогательными пожеланиями.

“Это пять утра. Я свою самую любимую женщину в мире поздравляю с 25-летием. Хочу, чтобы мы всегда были такими молодыми, задорными, темпераментными, чтобы горячая кровь кипела“, - пожелал в ролике Виталий Борисюк.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее именинница Ольга Сумская засветилась на берегу озера в полупрозрачном парео.