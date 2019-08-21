Звезда добавила в соцсети снимок с длинными волосами и очень молодым лицом - поклонники - решили, что фото сделано в конце 1990-х.

"Какая красота": Ирина Билык восхитила поклонников ярким look-ом на фото instagram.com/bilyk_iryna

Читай также: "Космически крутая": Юлия Санина похвасталась прической с зелеными косами

Украинская певица Ирина Билык одновременно очаровала и озадачила поклонников. В Инстаграм артистка выставила эффектное фото, на котором позирует в черной майке с набивным рисунком. Звезда чуть отклонилась назад и запустила руки в длинные волосы, завитые локонами. У Ирины яркий макияж, который подчеркивает ярко-голубой цвет ее глаз. Лицо артистки на фото кажется совсем юным. Таким снимком Ирина проиллюстрировала опрос - обязательно ли, по мнению подписчиков, завтракать.

Читай также: Ким Кардашьян показала, как отдыхает с детьми на Багамах - фото

Фолловеры звезды пришли в восторг от ее образа на фото и уточнили, в каком году был снят этот кадр. Некоторые даже предположили, что это конец 1990-начало 2000-х.

"Неузнаваема👍", "совсем нет старости, умница", "вау", "В каком году была сделана эта прекрасная фотография. 👍🤗", "Какая красота 👌❤️❤️❤️"😍, "1998-1999?", "Настоящая, красивая Ирина Билык👍", "Яка ви гарна тут🤗", - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санину не узнали в белом парике.