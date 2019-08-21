"Какая красота": Ирина Билык восхитила поклонников ярким look-ом на фото
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Украинская певица Ирина Билык одновременно очаровала и озадачила поклонников. В Инстаграм артистка выставила эффектное фото, на котором позирует в черной майке с набивным рисунком. Звезда чуть отклонилась назад и запустила руки в длинные волосы, завитые локонами. У Ирины яркий макияж, который подчеркивает ярко-голубой цвет ее глаз. Лицо артистки на фото кажется совсем юным. Таким снимком Ирина проиллюстрировала опрос - обязательно ли, по мнению подписчиков, завтракать.
Кстати, как вам тема завтраков для обсуждения? 🧐 Вообще все постоянно активно спорят: обязательно завтракать или нет, вот вы как считаете? Я стараюсь не пропускать их и очень люблю готовить сырники ☺😍 Что вы обычно готовите? Делитесь рецептами 🙏🏻💋 #irinabilyk #irynabilyk #irabi #иринабилык #завтракаем #завтраки #рецепти #рецептдня
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Фолловеры звезды пришли в восторг от ее образа на фото и уточнили, в каком году был снят этот кадр. Некоторые даже предположили, что это конец 1990-начало 2000-х.
"Неузнаваема👍", "совсем нет старости, умница", "вау", "В каком году была сделана эта прекрасная фотография. 👍🤗", "Какая красота 👌❤️❤️❤️"😍, "1998-1999?", "Настоящая, красивая Ирина Билык👍", "Яка ви гарна тут🤗", - написали в Сети.
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