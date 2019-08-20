Ирина Федишин показала, как развлекается в Мексике

Украинская певица Ирина Федишин показала яркие фото с отдыха в Мексике.

Известная украинская певица Ирина Федишин обожает делиться в соцсети новыми публикациями. Звезда часто выкладывает снимки с концертов. Также в аккаунте исполнительницы можно увидеть яркие кадры с отдыха.

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Так, на днях Ирина опубликовала несколько фото и видео с отпуска в Мексике. На свежих кадрах певица позирует в пестром купальнике и сомбреро.

“Друзі, звідки ви дізналися, що я у Мексиці? Мабуть, підказка у вигляді капелюшка, спрацювала. Як тільки завершилися гастролі Америкою, .... розпочалися гастролі Мексикою))) Але я думаю, треба продовжувати співати “Я хочу на Мальдіви!“ Чи може мати совість і зупинитися вже на Мексиці?)))“, - подписала один из снимков Ирина.

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Также Федишин разместила несколько пляжных фото, на которых она запечатлена в раздельном розовом купальнике и красной кепке.

Напомним, ранее Ирина Федишин очаровала Сеть романтичным фото с мужем.