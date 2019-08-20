Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Федишин показала, как развлекается в Мексике

Комментариев: 1
Украинская певица Ирина Федишин показала яркие фото с отдыха в Мексике.
Ирина Федишин показала, как развлекается в Мексике
Ирина Федишин показала, как развлекается в Мексике
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин обожает делиться в соцсети новыми публикациями. Звезда часто выкладывает снимки с концертов. Также в аккаунте исполнительницы можно увидеть яркие кадры с отдыха.

Читай также: В бюстгальтере и коротких шортах: Ирина Федишин показала, как репетирует дома

Так, на днях Ирина опубликовала несколько фото и видео с отпуска в Мексике. На свежих кадрах певица позирует в пестром купальнике и сомбреро.

“Друзі, звідки ви дізналися, що я у Мексиці? Мабуть, підказка у вигляді капелюшка, спрацювала. Як тільки завершилися гастролі Америкою, .... розпочалися гастролі Мексикою))) Але я думаю, треба продовжувати співати “Я хочу на Мальдіви!“  Чи може мати совість і зупинитися вже на Мексиці?)))“, - подписала один из снимков Ирина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі, звідки ви дізналися, що я у Мексиці? 😊 Мабуть, підказка у вигляді капелюшка, спрацювала 😁 Як тільки завершилися гастролі Америкою, .... розпочалися гастролі Мексикою))) Але я думаю, треба продовжувати співати «Я хочу на Мальдіви!» 😊😊😊 Чи може мати совість і зупинитися вже на Мексиці?)))😂 #іринафедишин #федишин #irynafedyshyn #fedyshyn #мексика #mexico #beach #sun #summer #girls #літо #riupalacemexico

Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Читай также: Ирина Федишин показала, как выглядит без макияжа

Также Федишин разместила несколько пляжных фото, на которых она запечатлена в раздельном розовом купальнике и красной кепке.

Напомним, ранее Ирина Федишин очаровала Сеть романтичным фото с мужем.

Поделись:
Теги: Ирина Федишин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.08.2019, 17:07
Оценка:  0
гость
Лежит тело, можно траxaть смело.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь