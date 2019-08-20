Ирина Федишин показала, как развлекается в Мексике
Известная украинская певица Ирина Федишин обожает делиться в соцсети новыми публикациями. Звезда часто выкладывает снимки с концертов. Также в аккаунте исполнительницы можно увидеть яркие кадры с отдыха.
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Так, на днях Ирина опубликовала несколько фото и видео с отпуска в Мексике. На свежих кадрах певица позирует в пестром купальнике и сомбреро.
“Друзі, звідки ви дізналися, що я у Мексиці? Мабуть, підказка у вигляді капелюшка, спрацювала. Як тільки завершилися гастролі Америкою, .... розпочалися гастролі Мексикою))) Але я думаю, треба продовжувати співати “Я хочу на Мальдіви!“ Чи може мати совість і зупинитися вже на Мексиці?)))“, - подписала один из снимков Ирина.
Друзі, звідки ви дізналися, що я у Мексиці? 😊 Мабуть, підказка у вигляді капелюшка, спрацювала 😁 Як тільки завершилися гастролі Америкою, .... розпочалися гастролі Мексикою))) Але я думаю, треба продовжувати співати «Я хочу на Мальдіви!» 😊😊😊 Чи може мати совість і зупинитися вже на Мексиці?)))😂 #іринафедишин #федишин #irynafedyshyn #fedyshyn #мексика #mexico #beach #sun #summer #girls #літо #riupalacemexico
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Также Федишин разместила несколько пляжных фото, на которых она запечатлена в раздельном розовом купальнике и красной кепке.
Напомним, ранее Ирина Федишин очаровала Сеть романтичным фото с мужем.
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