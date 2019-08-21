Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Космически крутая": Юлия Санина похвасталась прической с зелеными косами

Комментариев: 1
Артистка выставила фото с новой прической, которую "соорудил" ее стилист Виталий Дацюк .

"Космически крутая": Юлия Санина похвасталась прической с зелеными косами
instagram.com/the_hardkiss

Читай также: “Кокетка“: Экс-“ВИА Гра“ Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото

Фронтвумен The Hardkiss украинская певица Юлия Санина, которая частенько появляется на сцене в необычных нарядах, дополненных эксклюзивными прическами, похвасталась новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в водолазке с градиентом и светлых брюках с крупными пуговицами. Наряд дополняет длинный светлый плащ. На голове артистки заплетены две крупные косы с зеленым канекалоном. Прическу звезде создал ее стилист Виталий Дацюк.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo! Mua&style @slavachaika Hair @vitalik_datsiuk

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Читай также: Именинница Ольга Сумская засветилась на берегу озера в полупрозрачном парео

К слову, стилист Дацюк специализируется на плетении кос и оформлении париков - и с ним в свое время сотрудничали Светлана Лобода, Алена Шоптенко, Земфира и участники “Время и стекло“. 

В комментариях фолловеры назвали образ Юлии ярким и “космически крутым“.

Ранее мы писали, что Юлию Санину не узнали в белом парике. 

Поделись:
Теги: Юлия Санина, прическа, косицы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
entranceandexit    22.08.2019, 15:32
Оценка:  0
entranceandexit
космические ноздри
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь