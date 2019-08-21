Артистка выставила фото с новой прической, которую "соорудил" ее стилист Виталий Дацюк .

"Космически крутая": Юлия Санина похвасталась прической с зелеными косами instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен The Hardkiss украинская певица Юлия Санина, которая частенько появляется на сцене в необычных нарядах, дополненных эксклюзивными прическами, похвасталась новым образом. В Инстаграм артистка выставила фото в водолазке с градиентом и светлых брюках с крупными пуговицами. Наряд дополняет длинный светлый плащ. На голове артистки заплетены две крупные косы с зеленым канекалоном. Прическу звезде создал ее стилист Виталий Дацюк.

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К слову, стилист Дацюк специализируется на плетении кос и оформлении париков - и с ним в свое время сотрудничали Светлана Лобода, Алена Шоптенко, Земфира и участники “Время и стекло“.

В комментариях фолловеры назвали образ Юлии ярким и “космически крутым“.

Ранее мы писали, что Юлию Санину не узнали в белом парике.