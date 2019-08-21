Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала новый кадр со всеми детьми.

Ким Кардашьян показала, как отдыхает с детьми на Багамах - фото instagram.com/kimkardashian

Звезда американского реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, светская львица, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян порадовала поклонников новыми семейными фотографиями.

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На днях 38-летняя знаменитость вместе с сыновьями Сейнтом и Псалмом и дочерьми Норт и Чикаго отправилась на отдых на Багамские острова.

На своей странице в Instagram Кардашьян опубликовала два свежих снимка, на которых она позирует на пляже вместе с детьми. На фото Ким запечатлена в слитном купальнике серого цвета. Звездная мама сидит песке в окружении детей.

“Багамские острова. Я думала, что сфотографироваться с тремя детьми было тяжело, боже мой, это почти невозможно!“, - написала Ким Кардашьян.

Ранее сестры Кардашьян взорвали Сеть фото в облегающих трико с одной штаниной.