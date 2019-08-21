Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Пышнотелая модель Эшли Грэм выставила пикантное фото "с животиком"

Комментариев: 0
Модель plus-size продолжает делится кадрами, на которых виден ее живот.

Пышнотелая модель Эшли Грэм выставила пикантное фото
Пышнотелая модель Эшли Грэм выставила пикантное фото "с животиком"
instagram.com/ashleygraham

Читай также: Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус - СМИ

Пышнотелая модель Эшли Грэм продолжает делиться своим счастьем в "интересном положении". Знаменитость выставила еще одно пикантное фото "с животиком". Эшли позирует в распахнутом халате после расслабляющего массажа. В кадре виден заметно увеличившийся живот Эшли и почти обнаженная грудь, которую звезда прикрывают руками.

Практика серьезного ухода за собой и чувство благодарности за полтора часа массажа блаженства, - написала знаменитость. 

Похоже, беременность стала новой возможностью для Эшли продвигать свою идею любви к собственному телу - недавно знаменитость выставила в Сеть откровенное фото без одежды, на котором видна ее грудь и бедра с жировыми складками и растяжками.

Ранее мы писали, что беременная Санта Димопулос поделилась откровенными фото на 37 неделе беременности. 

Поделись:
Теги: Эшли Грэхам, пышнотелая модель, беременность звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь