Модель plus-size продолжает делится кадрами, на которых виден ее живот.

Пышнотелая модель Эшли Грэм выставила пикантное фото "с животиком" instagram.com/ashleygraham

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Пышнотелая модель Эшли Грэм продолжает делиться своим счастьем в "интересном положении". Знаменитость выставила еще одно пикантное фото "с животиком". Эшли позирует в распахнутом халате после расслабляющего массажа. В кадре виден заметно увеличившийся живот Эшли и почти обнаженная грудь, которую звезда прикрывают руками.

Практика серьезного ухода за собой и чувство благодарности за полтора часа массажа блаженства, - написала знаменитость.

Похоже, беременность стала новой возможностью для Эшли продвигать свою идею любви к собственному телу - недавно знаменитость выставила в Сеть откровенное фото без одежды, на котором видна ее грудь и бедра с жировыми складками и растяжками.

Ранее мы писали, что беременная Санта Димопулос поделилась откровенными фото на 37 неделе беременности.