Оля Цибульская поделилась интересными подробности о рождении сына

Певица Оля Цибульская поделилась неожиданным фактом о первых родах.

Популярная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская продолжает делиться с подписчиками в Сети интересными фактами из личной жизни.

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Так, недавно певица решила рассказать о появлении на свет своего сына Нестора. Стоит отметить, что Цибульская долгое время скрывала мальчика и только, когда ему исполнилось 4 года впервые показала лицо ребенка.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что перед родами сделала себе макияж, чтобы встретить сына во всей красе. Также артистка сравнила рождения ребенка с процессом создания песни. К интересному посту Оля добавила фото, сделанное в студии звукозаписи.

“Коли їхала в пологовий будинок я зробила мейк. Звичайно, дякуючи ютюбу, я в деталях бачила процес і розуміла, що мейк зійде на нуль дуже швидко і на багровому обличчі його не видно, але я хотіла зустріти сина при параді ну і щоб чоловіку було якось веселіше. Пісня народжується теж складно.Але хочеться щоб коли ми почуємось, я була нічЬО. Та і саундпоодюсеру якось веселіше. Хто ж народиться : мажорна (хлопчик) чи мінорна (дівчинка)?“, - написала Оля Цибульская.

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.