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Оля Цибульская поделилась интересными подробности о рождении сына

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Певица Оля Цибульская поделилась неожиданным фактом о первых родах.
Оля Цибульская рассказала новые подробности о рождении сына
Оля Цибульская рассказала новые подробности о рождении сына
instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская исполнительница и ведущая Оля Цибульская продолжает делиться с подписчиками в Сети интересными фактами из личной жизни.

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Так, недавно певица решила рассказать о появлении на свет своего сына Нестора. Стоит отметить, что Цибульская долгое время скрывала мальчика и только, когда ему исполнилось 4 года впервые показала лицо ребенка.

На своей странице в Instagram артистка призналась, что перед родами сделала себе макияж, чтобы встретить сына во всей красе. Также артистка сравнила рождения ребенка с процессом создания песни. К интересному посту Оля добавила фото, сделанное в студии звукозаписи.

“Коли їхала в пологовий будинок я зробила мейк. Звичайно, дякуючи ютюбу, я в деталях бачила процес і розуміла, що мейк зійде на нуль дуже швидко і на багровому обличчі його не видно, але я хотіла зустріти сина при параді ну і щоб чоловіку було якось веселіше. Пісня народжується теж складно.Але хочеться щоб коли ми почуємось, я була нічЬО. Та і саундпоодюсеру якось веселіше. Хто ж народиться : мажорна (хлопчик) чи мінорна (дівчинка)?“, - написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коли їхала в пологовий будинок я зробила мейк😂Звичайно, дякуючи ютюбу,я в деталях бачила процес і розуміла, що мейк зійде на нуль дуже швидко і на багровому обличчі його не видно, але я хотіла зустріти сина при параді ну і щоб чоловіку було якось веселіше 🤪Пісня народжується теж складно.Але хочеться щоб коли ми почуємось, я була нічЬО😂Та і саундпоодюсеру якось веселіше 😂Хто ж народиться : мажорна ( хлопчик ❤️) чи мінорна ( дівчинка💔)? #студія #цибульська #пісня #хлопчикчидівчинка

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivona.bigmir.net

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