Танцы со звездами 2019: Кто из звезд станет в пары с украинскими танцорами

Полный список участников нового сезона популярного танцевального проекта.

Танцы со звездами 2019: Кто с кем станет в пары instagram.com/dzidzio

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Уже в это воскресенье, 25 августа, на канале 1+1 состоится премьера шоу “Танці з зірками 2019“. За победу в конкурсе поборются 14 пар.

Имена участников танцоров назвали вчера, 21 августа, на закрытой вечеринке на ВДНХ. Ведущий “Танців з зірками“ Юрий Горбунов и руководитель Big Entertainment Shows 1+1 медиа Владимир Завадюк объявили имена участников-танцоров и звезд шоу-биза. Среди участники предыдущих сезонов и яркие медийные лица.

Все пары “Танці з зірками 2019“:

Елена Кравец и Макс Леонов

Вице-чемпион Украины вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA Макс Леонов вернулся на проект второй год подряд. В 2018 он был партнёром Маши Ефросининой, а в 2017-м участвовал в грузинской версии танцевального шоу как участник и хореограф. Он появится в паре с шоувумен, актрисой 95 Квартала очаровательной Еленой Кравец.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич

Юлия Сахневич также участвовала в проекте в прошлом году, она была партнёршей актёра Павла Вишнякова. Пара дошла до полуфинала и им даже приписывали бурный роман. На этот раз роковая красотка появится в танце с популярным ведущим Диниэлем Салемом.

MARUV и Евгений (Джей) Дмитриенко

MARUV. в своих фирменных “стрипах“ и Джей, который профессионально танцует на каблуках! Зрелище обещает быть интересным...

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Украинская хореограф Елизавета Дружинина, которая в далеком 2007 была партнершей по танцам Олега Скрипки - на этот раз стала в пару со звездой “Свингеров“, любимцем публики Михаилом Кукуюком. Похоже, нас ждет что-то интересное.

Ксения Мишина и Женя Кот

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Секс-символ проекта “Танці з зірками“ Женя Кот танцевал в проекте в 2017-м с яркой Надей Дорофеевой, а в 2018-м стал в пару с горячей красоткой Michelle Andrade. В этом сезоне он снова станцует с мега-сексуальной партнершей - Ксенией Мишиной. Ничего удивительного, что Владимир Завадюк уже назвал первое выступление безумно жарким.

Серёга (Полиграф Шарикoff) и Аделина Дели

Аделина Дели, которая в прошлом году победила в конкурсе журнала Miss XXL 2018 и часто появляется в клипах популярной исполнительницы Насти Каменских, станцует с эпатажным Серегой. Пара складывается довольно необычная - и выступление, судя по всему, будет интересным.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Экс-супруг Ирины Билык и Алёны Шоптенко танцор Дмитрий Дикусар станцует с очаровательной актрисой “Дизель-шоу“ Викторией Булитко. Ждем-с.

TAYANNA и Игорь Кузьменко

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Финалист “Танців з зірками“ 2017 года, который победил с Натальей Могилевской, а в прошлом году не вышел на паркет из-за серьезной травмы партнерши - Славы Каминской - появится на шоу с хрупкой TAYANNA. Сообщается, что во время одного из номеров артистка будет петь.

Алексей Яровенко и Алёна Шоптенко

Экс-супруга Дмитрия Дикусара, победительница первого выпуска “Танцев“, которая выиграла с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, а после заняла третье место режиссером с Ахтемом Сеитаблаевым - теперь станцует с Алексеем Яковенко. Посмотрим, какой танец выберет пара для первого выступления.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

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Артист балета D'Arts Dance Project Александр Прохоров, который в прошлом году выступал со звездным тренером Анитой Луценко. В прошлом сезоне проекта он был партнёром фитнес-тренера Аниты Луценко станет на паркет с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Похоже, танец будет исполнен очень профессионально.

DZIDZIO и Яна Цыбульская (Жук)

Участница прошлого сезона Яна Цыбульская, которая выступала вместе с ведущим Русланом Сеничкиным, на этот раз станцует с ярким и харизматичным Михаилом Хомой. Ждем с нетерпением!

Надежда Матвеева и Валерий Шохин

Новичок в “Танцах“ Валерий Шохин станцует с любимицей публики Надеждой Матвеевой. По-хорошему, это будет экзамен для танцора - пока мало-кто знает его имя, и “Танцы“-2019 смогут это исправить.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Супруг участницы Яны Цыбульской танцор Дмитрий Жук, который ранее был в “Танцях“ партнером певицы Камалии и Златы Огневич, на этот раз выйдет на паркет с ведущей 1+1 Людмилой Барбир. Ведущая не только ежедневно “будит“ украинцев в “Сніданке“, но и играет в кино, озвучивает мультфильмы, а также увлекается восточными боевыми искусствами. А теперь у поклонников Людмилы есть возможность поддержать новое начинание своей любимицы.

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