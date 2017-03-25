Танцы со звездами 2019: Кто из звезд станет в пары с украинскими танцорами
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Уже в это воскресенье, 25 августа, на канале 1+1 состоится премьера шоу “Танці з зірками 2019“. За победу в конкурсе поборются 14 пар.
Имена участников танцоров назвали вчера, 21 августа, на закрытой вечеринке на ВДНХ. Ведущий “Танців з зірками“ Юрий Горбунов и руководитель Big Entertainment Shows 1+1 медиа Владимир Завадюк объявили имена участников-танцоров и звезд шоу-биза. Среди участники предыдущих сезонов и яркие медийные лица.
Все пары “Танці з зірками 2019“:
- Елена Кравец и Макс Леонов
Вице-чемпион Украины вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA Макс Леонов вернулся на проект второй год подряд. В 2018 он был партнёром Маши Ефросининой, а в 2017-м участвовал в грузинской версии танцевального шоу как участник и хореограф. Он появится в паре с шоувумен, актрисой 95 Квартала очаровательной Еленой Кравец.
- Даниэль Салем и Юлия Сахневич
Юлия Сахневич также участвовала в проекте в прошлом году, она была партнёршей актёра Павла Вишнякова. Пара дошла до полуфинала и им даже приписывали бурный роман. На этот раз роковая красотка появится в танце с популярным ведущим Диниэлем Салемом.
- MARUV и Евгений (Джей) Дмитриенко
MARUV. в своих фирменных “стрипах“ и Джей, который профессионально танцует на каблуках! Зрелище обещает быть интересным...
- Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина
Украинская хореограф Елизавета Дружинина, которая в далеком 2007 была партнершей по танцам Олега Скрипки - на этот раз стала в пару со звездой “Свингеров“, любимцем публики Михаилом Кукуюком. Похоже, нас ждет что-то интересное.
- Ксения Мишина и Женя Кот
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Секс-символ проекта “Танці з зірками“ Женя Кот танцевал в проекте в 2017-м с яркой Надей Дорофеевой, а в 2018-м стал в пару с горячей красоткой Michelle Andrade. В этом сезоне он снова станцует с мега-сексуальной партнершей - Ксенией Мишиной. Ничего удивительного, что Владимир Завадюк уже назвал первое выступление безумно жарким.
- Серёга (Полиграф Шарикoff) и Аделина Дели
Аделина Дели, которая в прошлом году победила в конкурсе журнала Miss XXL 2018 и часто появляется в клипах популярной исполнительницы Насти Каменских, станцует с эпатажным Серегой. Пара складывается довольно необычная - и выступление, судя по всему, будет интересным.
- Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар
Экс-супруг Ирины Билык и Алёны Шоптенко танцор Дмитрий Дикусар станцует с очаровательной актрисой “Дизель-шоу“ Викторией Булитко. Ждем-с.
Ну всё, наконец-то я могу об этом рассказать!🙈 ⠀ Мой партнёр на проекте @tanci1plus1 - Дима Дикусар! @dikusar_dmitriy ⠀ Я так рада, что буду танцевать именно с Димой! 😍😊🤪 ⠀ На видео видно, как я переживала и стеснялась во время нашей первой встречи. Да и эта разница в росте... Дима, ты гигант! 😱 ⠀ Я думаю, что у нас всё получится. Обещаем выкладываться на максимум, ну и, конечно, ждём вашей поддержки ❤️ P. S. Теперь мне от вас нечего скрывать, а накопилось, поверьте, немало! Так что ждите в сторис видео с наших репетиций за последний месяц 😉😉😉 #одинплюсодин #тинеодин #танціззірками #дизельшоу #ВикторияБулитко #ДмитрийДикусар
- TAYANNA и Игорь Кузьменко
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Финалист “Танців з зірками“ 2017 года, который победил с Натальей Могилевской, а в прошлом году не вышел на паркет из-за серьезной травмы партнерши - Славы Каминской - появится на шоу с хрупкой TAYANNA. Сообщается, что во время одного из номеров артистка будет петь.
- Алексей Яровенко и Алёна Шоптенко
Экс-супруга Дмитрия Дикусара, победительница первого выпуска “Танцев“, которая выиграла с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, а после заняла третье место режиссером с Ахтемом Сеитаблаевым - теперь станцует с Алексеем Яковенко. Посмотрим, какой танец выберет пара для первого выступления.
Мама хочет на дискотеку!⠀ Знакомое чувство? ⠀ ⠀ Вот и мне кажется, что объяснять мое появление на танцполе в этом сезоне #танціззірками даже не стоит. Но я все же пару слов скажу.⠀ ⠀ Я скучала. Скучала за паркетом, скучала за танцами, скучала за работой и переживаниями. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, за эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. ⠀ ⠀ Я уже настолько старожила этого шоу, что на вопрос о победе я просто улыбаюсь. Я сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я. Почувствовать по-новому. ⠀ Ну что, включайте музыку, а мы с @jaravienka по старинке постараемся станцевать на этом паркете как можно больше танцев!⠀ До встречи в воскресенье на @1plus1_ua
- Анна Ризатдинова и Александр Прохоров
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Артист балета D'Arts Dance Project Александр Прохоров, который в прошлом году выступал со звездным тренером Анитой Луценко. В прошлом сезоне проекта он был партнёром фитнес-тренера Аниты Луценко станет на паркет с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Похоже, танец будет исполнен очень профессионально.
- DZIDZIO и Яна Цыбульская (Жук)
Участница прошлого сезона Яна Цыбульская, которая выступала вместе с ведущим Русланом Сеничкиным, на этот раз станцует с ярким и харизматичным Михаилом Хомой. Ждем с нетерпением!
- Надежда Матвеева и Валерий Шохин
Новичок в “Танцах“ Валерий Шохин станцует с любимицей публики Надеждой Матвеевой. По-хорошему, это будет экзамен для танцора - пока мало-кто знает его имя, и “Танцы“-2019 смогут это исправить.
- Людмила Барбир и Дмитрий Жук
Супруг участницы Яны Цыбульской танцор Дмитрий Жук, который ранее был в “Танцях“ партнером певицы Камалии и Златы Огневич, на этот раз выйдет на паркет с ведущей 1+1 Людмилой Барбир. Ведущая не только ежедневно “будит“ украинцев в “Сніданке“, но и играет в кино, озвучивает мультфильмы, а также увлекается восточными боевыми искусствами. А теперь у поклонников Людмилы есть возможность поддержать новое начинание своей любимицы.
На що, іноді, йдемо заради красивих кадрів 😤😜 4.00 ранку,🥴 холодний пісок і камені. Було зябко, 🥶 але на відео вийшла крута картинка.👌😀 Знімали нову відеороботу для @snidanok і вже скоро зможете її побачити 😉 Ніхто не застудився, всі здорові.)) Більше бекстейджу буде далі😉🙈 . P.S. А на що ви йдете заради крутих фото?😉🤠 photo @rostickdesign look @tattyboginich @ag_netka makeup @valeria_baranova1 #look #літо219 #summer #закадром✌️🎥🎬📷 #зйомки #люблюсвоюроботу #photo #сніданокз1плюс1
Ранее мы писали, что украинские знаменитости рассказали о сложностях актерской профессии.
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