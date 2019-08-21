"Кокетка": Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото
Известная украинская исполнительница, бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами и женственными образами.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько свежих снимков, на которых она позирует в черном платье-футляре. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь певицы. Свой образ артистка дополнили необычными черными босоножками в сетку.
В описании к новым фотографиям Надежда добавила интересную цитату на английском языке, а также отметила автора снимка и стилистов.
“Свет в моем сердце, в моей душе, когда ты внутри меня, Бог...“, - подписала Надежда Мейхер.
Поклонники певицы остались в восторге от новой публикации и “засыпали“ артистку комплиментами в комментариях под фото.
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“Вы для меня идеал женщины“, “Наша страна должна гордиться такими не побоюсь слова роскошными женщинами, абсолютно честно и чисто можно сравниться с иконами красоты той же Италии и Франции. ДИВА!“, “Красивая и жизнерадостная“, “Платье похоже как в клипе Притяжения больше нет!“, “Какая кокетка“, “Какая вы красивая, о боги“, “Просто само Совершенство!!!“, - пишут пользователи Сети.
Напомним, ранее Надежда Мейхер показала страсть в наряде “вдовы“.
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