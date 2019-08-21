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"Кокетка": Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото

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Певица Надежда Мейхер засветила пышную грудь в стильном платье-футляре.
"Кокетка": Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото
"Кокетка": Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер восхитила Сеть соблазнительными фото
instagram.com/nadyameiher

Известная украинская исполнительница, бывшая солистка популярной группы “ВИА Гра“ Надежда Мейхер продолжает радовать поклонников соблазнительными кадрами и женственными образами.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько свежих снимков, на которых она позирует в черном платье-футляре. Наряд выгодно подчеркнул пышную грудь певицы. Свой образ артистка дополнили необычными черными босоножками в сетку.

В описании к новым фотографиям Надежда добавила интересную цитату на английском языке, а также отметила автора снимка и стилистов.

“Свет в моем сердце, в моей душе, когда ты внутри меня, Бог...“, - подписала Надежда Мейхер.

Поклонники певицы остались в восторге от новой публикации  и “засыпали“ артистку комплиментами в комментариях под фото.

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“Вы для меня идеал женщины“, “Наша страна должна гордиться такими не побоюсь слова роскошными женщинами, абсолютно честно и чисто можно сравниться с иконами красоты той же Италии и Франции. ДИВА!“, “Красивая и жизнерадостная“, “Платье похоже как в клипе Притяжения больше нет!“, “Какая кокетка“, “Какая вы красивая, о боги“, “Просто само Совершенство!!!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Надежда Мейхер показала страсть в наряде “вдовы“.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: ivona.bigmir.net

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