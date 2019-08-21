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Именинница Ольга Сумская засветилась на берегу озера в полупрозрачном парео

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Актриса выставила яркие фото с Голубого озера в пляжном наряде.

Именинница Ольга Сумская празднует на берегу озера в полупрозрачном парео
Именинница Ольга Сумская празднует на берегу озера в полупрозрачном парео
instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская, которая сегодня празднует свой День рождения, поделилась яркими пляжными фото. Звезда позирует на берегу Голубого озера в селе Подгорцы под Киевом. Ольга одета в полупрозрачное цветастое парео, ее распущенные светлые волосы мягко спускаются на плечи. На нескольких фото появляется муж Ольги Виталий Борисюк. 

Сонячний,серпневий день біля Блакитного озера...Під променями воно дійсно насиченого блакитного відтінку☀️З дитинства обожнюю такий відпочинок!Далеко не треба їхати,райські місця можна знайти й тут,в Україні!💛💙, - написала звезда. 

Подписчики отметили, что Ольга выглядит очень молодо и пожелали ей хорошего отдыха и веселого празднования Дня рождения.

Ранее мы писали, что у Софии Ротару появился молодой поклонник. 

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Теги: Ольга Сумская, день родждения, фото в купальнике
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Источник: ivona.bigmir.net

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