Актер и музыкант Владислав Онищенко выставил фото со свадьбы с российской актрисой Анастасией Ивановой.

Победитель Х-Фактора женился на звезде сериала "Универ" instagram.com/v.onishchenko

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Участник группы ZBSband, которая победила в девятом сезоне вокального проекта “Х-фактор“ на канале СТБ, актер киевского театра "Золотые ворота" 24-летний Владислав Онищенко женился. Об этом сообщили на сайте канала СТБ, также фото со свадебной церемонии появились на страницах артиста в соцсетях. Избранницей Онищенко стала российская актриса, знакомая многим по сериалу “Универ“, Анастасия Иванова.

Судя по фото и видео - торжество отпраздновали пышно - молодые даже успели сменить два свадебных наряда. Невеста появилась в ЗАГСе в двухслойном кружевном платье кремового цвета с очень глубоким декольте и длинной фате, а потом переоделась в пышное розовое платье со светлым лифом. Второй образ девушка дополнила прической с распущенными волосами и нежным украшением в виде венка. Жених также сменил два костюма.

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В комментариях подписчики тепло отреагировали на событие - и пожелали молодым всего самого главного, что нужно для семейного счастья - любви, взаимопонимания и уважения друг к другу.

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К слову, Анастасия Иванова - российская актриса театра и кино. Известность девушке принесла роль в популярном в РФ сериале “Универ. Новая общага“, где она сыграла красотку Юлю Семакину. Иванова также сыграла эпизодические роли в телесериалах “След“, “Пятая стража“ и “Дело врачей“.

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