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"Какая красавица!": В Сеть выложили фотосессию 16-летней дочки Елены Кравец

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Маша Кравец позировала для рекламы магазина модной одежды.

"Какая красавица!": В Сети появились фото повзрослевшей дочки Елены Кравец
instagram.com/viva_ukraine_magazine

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В Сети появились яркие фото дочери актрисы “Квартал 95“ Елены Кравец - 16-летней Маши. Недавно девушка стала лицом магазина одежды lirnik_shop, организованного шоуменом Антоном Лирником и его женой. Несколько снимков из фотосессии для сайта магазина Маша добавила в Инстаграм. Она позирует в длинном красном халате с распущенными волосами и легким макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me for @lirnik_shop❤️

Публикация от masha kravets (@ma_kravets)

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Также много фотографий Маши опубликовали на Инстаграм-странице lirnik_shop. Девушка предстает в ярких образах, рекламируя модную одежду.

На одном из снимков Маша позирует, стоя в белом костюме с короткими шортами, ее волнистые волосы красиво свисают на бок.

Также Маша представила светло-синий костюм - она позирует, присев на столик, задумчиво глядя в даль.

Кроме того, девушка появилась в длинном наряде в горошек - она позирует, кусая круассан. 

Пользователи Сети отметили, что Маша Кравец - стала очень красивой и “ как две капли“ похожа на мать.

Ранее мы писали, что дочка Поляковой повторила мамино фото в купальнике. 

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Теги: Елена Кравец, дети звезд, Маша Кравец
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Источник: ivona.bigmir.net

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