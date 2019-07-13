"Какая красавица!": В Сеть выложили фотосессию 16-летней дочки Елены Кравец

Маша Кравец позировала для рекламы магазина модной одежды.

"Какая красавица!": В Сети появились фото повзрослевшей дочки Елены Кравец instagram.com/viva_ukraine_magazine

Читай также: “Занимаюсь самокопанием“: Каменских рассказала, что изменила бы во внешности

В Сети появились яркие фото дочери актрисы “Квартал 95“ Елены Кравец - 16-летней Маши. Недавно девушка стала лицом магазина одежды lirnik_shop, организованного шоуменом Антоном Лирником и его женой. Несколько снимков из фотосессии для сайта магазина Маша добавила в Инстаграм. Она позирует в длинном красном халате с распущенными волосами и легким макияжем.

Читай также: “Просто кукла“: Елена Кравец очаровала Сеть кадрами с моря

Также много фотографий Маши опубликовали на Инстаграм-странице lirnik_shop. Девушка предстает в ярких образах, рекламируя модную одежду.

На одном из снимков Маша позирует, стоя в белом костюме с короткими шортами, ее волнистые волосы красиво свисают на бок.

Также Маша представила светло-синий костюм - она позирует, присев на столик, задумчиво глядя в даль.

Кроме того, девушка появилась в длинном наряде в горошек - она позирует, кусая круассан.

Пользователи Сети отметили, что Маша Кравец - стала очень красивой и “ как две капли“ похожа на мать.

Ранее мы писали, что дочка Поляковой повторила мамино фото в купальнике.