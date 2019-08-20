Актриса в свои 52 года продемонстрировала полуобнаженное тело, позируя в воде.

52-летняя Сальма Хайек показала роскошную фигуру в пляжной фотосессии instagram.com/salmahayek

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Голливудская актриса 52-летняя Сальма Хайек снялась в эффектной морской фотосессии. Снимками звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

В кадре звезда лежит в светло-сиреневом купальнике на берегу моря - как раз на линии прибоя. Набегающие волны красиво обрамляют тело кинодивы. Пляжный наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры Хайек - в центре внимания оказывается ее пышная грудь. На нескольких фото вода накрывает Сальму с головой.

Фото кинозвезда дополнила поэтичным постом, в котором подчеркнула, что вода - очищает духовно и морально.

Иногда вам просто нужно сдаться и позволить воде обнять вас. Иногда вы должны все отпустить и позволить водам двигаться и удерживать вас, - написала Сальма.

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