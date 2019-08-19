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Обнаженная в ванной: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню

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Экс-Виа Гра готовится к выходу нового сингла и публикует откровенные фото - подписчики высказали свою точку зрения .

Обнаженная в ванне: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню
Обнаженная в ванне: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню
instagram.com/misharomanova

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Экс-участница музыкальной группы ВИА Гра Миша Романова забросала Сеть откровенными снимками в ванной. Певица, которая недавно начала сольную карьеру и готовится к премьере трека “MAXIM“, поделилась с подписчиками кадрами очень горячей фотосессии.

На черно-белых снимках, похожих на карандашные рисунки, Миша появляется, стоя под душем, а также лежа в наполненной пеной ванне. 

Ты замечаешь мои взгляды, 
Когда они не на тебе. 
Твоё внимание награда, 
Я заблудилась в твоей игре... #MAXIM, - подписала девушка.

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Поклонники отметили, что песня, очевидно, посвящена певцу Максу Барских. Также подписчики провели параллель с мужским журналом MAXIM. В комментариях похвалили фото, однако часть фолловеров возмутились - дескать, надоела "обнаженка" на сцене и в Инстаграм.

  • Ну и зачем на всю страну такие фото вылаживать ?Стыд и срам .Своему Барскому в личку а не на всю страну
  • Милая Миша, вот сколько можно оголяться? И на сцене и везде. Больше нечем взять публику? У тебя прекрасные данные, фигура, внешность, замечательный репертуар. 
  • Миша, вам прямая дорога в порно... вот честно, не понимаю я таких девушек, которые на всё готовы... 
  • Блин, я не понимаю этих мужиков, в жены хотят девочек, а сами их портят, - возмутились в Сети.


Ранее мы писали, что Тина Кароль возмутила поклонников откровенным нарядом без бюстгальтера.

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Теги: Миша Романова, ВИА Гра, Макс Барских, критика, ню
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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