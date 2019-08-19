Обнаженная в ванной: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню

Экс-Виа Гра готовится к выходу нового сингла и публикует откровенные фото - подписчики высказали свою точку зрения .

Обнаженная в ванне: Миша Романова забросала Сеть снимками в стиле ню instagram.com/misharomanova

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Экс-участница музыкальной группы ВИА Гра Миша Романова забросала Сеть откровенными снимками в ванной. Певица, которая недавно начала сольную карьеру и готовится к премьере трека “MAXIM“, поделилась с подписчиками кадрами очень горячей фотосессии.

На черно-белых снимках, похожих на карандашные рисунки, Миша появляется, стоя под душем, а также лежа в наполненной пеной ванне.

Ты замечаешь мои взгляды,

Когда они не на тебе.

Твоё внимание награда,

Я заблудилась в твоей игре... #MAXIM, - подписала девушка.

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Поклонники отметили, что песня, очевидно, посвящена певцу Максу Барских. Также подписчики провели параллель с мужским журналом MAXIM. В комментариях похвалили фото, однако часть фолловеров возмутились - дескать, надоела "обнаженка" на сцене и в Инстаграм.

Ну и зачем на всю страну такие фото вылаживать ?Стыд и срам .Своему Барскому в личку а не на всю страну

Милая Миша, вот сколько можно оголяться? И на сцене и везде. Больше нечем взять публику? У тебя прекрасные данные, фигура, внешность, замечательный репертуар.

Миша, вам прямая дорога в порно... вот честно, не понимаю я таких девушек, которые на всё готовы...

Блин, я не понимаю этих мужиков, в жены хотят девочек, а сами их портят, - возмутились в Сети.



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