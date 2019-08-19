"Ноги от ушей": Леся Никитюк засветила фигуру в ярком купальнике

Телеведущая выставила фото с базы отдыха в Козине - и удостоилась множества комплиментов .

"Ноги от ушей": Леся Никитюк засветилась в ярком купальнике на украинском курорте ivona.bigmir.net

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Популярная телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков фигурой в купальнике. В Инстаграм Леся выставила фото с базы отдыха в Козине (Киевская область). Ведущая позирует посреди большого бассейна в купальнике в белую с желтой полоску. В подписи Леся отметила, что это 49 ее пляжный наряд за лето.

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В комментариях фолловеры отметили, что у Леси “ноги от ушей“, а также сравнили ее образ с “поп-корном“ - из-за расцветки купальника. Кроме того, подписчики обратили внимание, что у Леси - отличные формы.

😏😏тааак ,где цилюлит? Что-то не найду😏, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что дочка Поляковой сравнила свои фото в купальнике с мамиными.