"Харизму не купишь!": Полякова обвинила российскую певицу Бузову в плагиате
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Украинская певица Оля Полякова обвинила российскую поп-исполнительницу Ольгу Бузову в плагиате. Об этом супер-блондинка написала на своей странице в Инстаграм, добавив фото и видео, подтверждающее догадку о “заимствовании сюжетов“. Речь идет о клипе Поляковой “Королева ночи“ - по мнению артистки, российская коллега использовала его образы в своей новой видеоработе.
Приятно быть цитируемым живым классиком 😂😂😂 @buzova86#ОлькаЗолотаяРучка, - написала Полякова.
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Также Полякова выставила в Сеть смонтированный ролик из частей обоих клипов. В кадре видно, что Ольга Бузова снимается с таким же музыкальным инструментом и использует такую же неоновую подсветку и так же обращается с советами к “девочкам“.
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Подписчики Поляковой по-разному отреагировали на публикации. Часть фолловеров отметили, что с первого взгляда рассмотрели плагиат в клипе и песне Бузовой, другие же пользователи Сети написали, что стилистика 90-х повторяется во многих композициях и ее “никто не может присвоить“.
- Ну это вы уж замахнулись , от 90х щас все берут по максимум, модно же. В таком случае вы украли образ Аллегровой.
- Эти звезды совсем страх потеряли! Ну чесслово хватит плагиатить нашу Богиню!! Придумайте шото свое ужэээ!! 😂😂
- А вот вокал и харизму не купишь ни за какие деньги
- Приятно что у нас есть украинская певица которая создают тренды!
- Да и песня похожа немного на ваши песни
- Я как только её песню услышала о вас подумала очень похоже😂 наверно пришло время теперь не у запада стиль воровать а у украинских артистов😂😂🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Напомним, что ранее Ольга Полякова обвиняла в плагиате этого же клипа - “Королева ночи“ - певицу Светлану Лободу. К слову, после обсуждения в соцсетях просмотров видеоработы Поляковой стало на несколько сотен тысяч больше.
Ранее мы писали, что Ольга Полякова станет продюсером украинской комедии.
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