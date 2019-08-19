С пышными усами: Красавчик Брэдли Купер кардинально сменил имидж

Кинозвезда засветился в непривычном виде на прогулке с 2-летней дочерью .

С пышными усами: Брэдли Купер кардинально сменил имидж instagram.com/bradleycooper__original

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Известный голливудский актер, режиссер Брэдли Купер, который недавно разошелся с российской супермоделью Ириной Шейк, похоже, решил ознаменовать новый период в жизни - новым имиджем. На днях селебрити засветился на прогулке с 2-летней дочерью Леей - и попал в объективы папарацци. На фото Купера практически не узнать - он сбрил свою бороду, которую носил в последнее время, оставив, правда, пышные усы. Актер и его белокурая красавица-дочь отдыхали на пляже в Малибу - и охотно позировали фотографам.

Напомним, что о расставании Купера и Шейк стало известно в апреле 2019. Знаменитости заявили, что будут воспитывать дочку вместе.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк засветилась в компании незнакомого мужчины.