"Вау, какая форма!": Одесская Барби показала снимки в белье
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Популярная инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая благодаря кукольной внешности известна как "Одесская Барби" - поразила фолловеров фигурой в белье. В Инстаграм девушка выставила фото в черно-белом топе и синих шортах, показав тонкую талию и рельефный пресс.
Об этом хочется петь.. Об этом хочется кричать... Благоразумие важнее , Так-что лучше, помолчать... Среди игр ролей мирских Я не смогла найти своих Я начала свой новый день , Что не отбрасывает тень! И день мой в вечность превратился , Теперь мне некуда спешить... Часов хоть вспять оборотился- Быть счастливой и творить!!! Так прекрасно, Ощущаю , эту свежесть изнутри.... Наполняюсь и вкушаю Плоды вечности свои .... Кому-то было бы печально Жить так как я живу сейчас Но для меня родоначально Свет первозданный не погас! Растрачивать себя не стану На бесконечность суеты Я перед вечностью предстану В лике вечной красоты .... #амрита #вечнаямолодость #сомачакра #нектаржизни #амброзия #амарант
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Подписчики отметили, что фигура "Барби" - идеальна и она очень молодо выглядит.
К слову, Валерия увлекается эзотерикой и пропагандирует здоровый образ жизни. В соцсетях девушка регулярно делится советами по правильному питанию и мотивирует заниматься спортом.
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