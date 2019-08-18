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"Вау, какая форма!": Одесская Барби показала снимки в белье

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Валерия Лукьянова похвасталась идеальным прессом и тонкой талией .

"Вау, какая форма!": Одесская Барби показала снимки в белье
instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая благодаря кукольной внешности известна как "Одесская Барби" - поразила фолловеров фигурой в белье. В Инстаграм девушка выставила фото в черно-белом топе и синих шортах, показав тонкую талию и рельефный пресс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об этом хочется петь.. Об этом хочется кричать... Благоразумие важнее , Так-что лучше, помолчать... Среди игр ролей мирских Я не смогла найти своих Я начала свой новый день , Что не отбрасывает тень! И день мой в вечность превратился , Теперь мне некуда спешить... Часов хоть вспять оборотился- Быть счастливой и творить!!! Так прекрасно, Ощущаю , эту свежесть изнутри.... Наполняюсь и вкушаю Плоды вечности свои .... Кому-то было бы печально Жить так как я живу сейчас Но для меня родоначально Свет первозданный не погас! Растрачивать себя не стану На бесконечность суеты Я перед вечностью предстану В лике вечной красоты .... #амрита #вечнаямолодость #сомачакра #нектаржизни #амброзия #амарант

Публикация от Valeria Valerievna (@valeria_lukyanova21)

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Подписчики отметили, что фигура "Барби" - идеальна и она очень молодо выглядит.

К слову, Валерия увлекается эзотерикой и пропагандирует здоровый образ жизни. В соцсетях девушка регулярно делится советами по правильному питанию и мотивирует заниматься спортом.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поделилась соблазнительными фото в купальнике.

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Теги: Одесская Барби фото, фото в белье, Валерия Лукьянова
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Хуилганка*    19.08.2019, 11:11
Оценка:  0
Хуилганка*
А она пукает под одеялом?
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