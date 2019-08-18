Валерия Лукьянова похвасталась идеальным прессом и тонкой талией .

"Вау, какая форма!": Одесская Барби показала снимки в белье instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая благодаря кукольной внешности известна как "Одесская Барби" - поразила фолловеров фигурой в белье. В Инстаграм девушка выставила фото в черно-белом топе и синих шортах, показав тонкую талию и рельефный пресс.

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Подписчики отметили, что фигура "Барби" - идеальна и она очень молодо выглядит.

К слову, Валерия увлекается эзотерикой и пропагандирует здоровый образ жизни. В соцсетях девушка регулярно делится советами по правильному питанию и мотивирует заниматься спортом.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поделилась соблазнительными фото в купальнике.