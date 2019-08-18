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"Как жарко": Тина Кароль похвасталась фигурой в необычном купальнике

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Артистка выложила кадр со съемок нового клипа .

"Как жарко": Тина Кароль похвасталась фигурой в необычном купальнике
Ivona.bigmir.net

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Певица Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в купальнике. В Инстаграм артистки появился снимок со съемок нового клипа на песню “Вабити“. Звезда позирует в блестящем сдельном купальнике необычного фасона - задняя часть трусиков держится на завязках на поясе.

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Фолловеры отметили, что Тина “разошлась“ и продолжает “будоражить фантазию поклонников“. Также фото певицы назвали очень горячим. Кроме того, в комментариях отметили, что “такого пиара песни еще не было“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет нет мы не утихаем! Выставляем истории! Давайте не дадим инстаграму скучать и покажем всем, как ФанТина ждёт новый клип Тины Кароль #ВАБИТИ 🔥🔥🔥 ⠀ 💥Выстави историю с новыми фото Тины и обязательно напиши в каком городе ты ждёшь клип ⠀ 💥Отметь @tina_karol и @_fantina ⠀ 💥Обязательно поставь хештеги #Вабити и #ТинаКароль ⠀ Поехали💫💫💫🔝

Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике.

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Теги: Тина Кароль, фото в купальнике, премьера клипа
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Источник: ivona.bigmir.net

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