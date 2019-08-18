"Как жарко": Тина Кароль похвасталась фигурой в необычном купальнике
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Певица Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в купальнике. В Инстаграм артистки появился снимок со съемок нового клипа на песню “Вабити“. Звезда позирует в блестящем сдельном купальнике необычного фасона - задняя часть трусиков держится на завязках на поясе.
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Фолловеры отметили, что Тина “разошлась“ и продолжает “будоражить фантазию поклонников“. Также фото певицы назвали очень горячим. Кроме того, в комментариях отметили, что “такого пиара песни еще не было“.
Нет нет мы не утихаем! Выставляем истории! Давайте не дадим инстаграму скучать и покажем всем, как ФанТина ждёт новый клип Тины Кароль #ВАБИТИ 🔥🔥🔥 ⠀ 💥Выстави историю с новыми фото Тины и обязательно напиши в каком городе ты ждёшь клип ⠀ 💥Отметь @tina_karol и @_fantina ⠀ 💥Обязательно поставь хештеги #Вабити и #ТинаКароль ⠀ Поехали💫💫💫🔝
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