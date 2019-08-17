Марго Робби украсила сразу четыре обложки Vogue

Актриса рассказала о том, как начинала свою карьеру.

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Австралийская актриса Марго Робби, которая стала звездой нового фильма Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде“, снялась для сентябрьского выпуска австралийского глянцевого издания Vogue.

Глянец представил сразу четыре обложки с 29-летней Марго.

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В интервью для издания Робби вспомнила, как в 2011 году она переехала из Квинсленда (штат на северо-востоке Австралии) в США ради роли Лоры Кэмерон в телесериале “Пан Американ“. В июне 2008 года она стала сниматься в сериале “Соседи“.

Помню, как продюсеры не слишком были рады, услышав мой акцент. Я — уроженка Квинсленда, и мой акцент был настолько австралийский, что продюсеры “Соседей“ наняли диалект-тренера, чтобы он обучил меня, - поделилась знаменитость.

Так что это было частью процесса переезда в Америку. До этого я думала, что обязательно нужно родиться в Голливуде или знать кого-то в этой отрасли, - добавила Марго.

Ранее мы писали, что Марго Робби похвасталась отдыхом в родной Австралии.