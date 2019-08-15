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Сергей Бабкин похвастался голым торсом в Италии

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Музыкант вместе с семьей отправился отдыхать за границу.
Сергей Бабкин похвастался голым торсом в Италии
Сергей Бабкин похвастался голым торсом в Италии
instagram.com/babkin_official/

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Недавно украинский музыкант Сергей Бабкин покорил сеть образом в платье и колготах, а на этот раз артист похвастался подтянутой фигурой на пляже. 

Сергей вместе с женой Снежаной и своими детьми отправился на отдых в Италию. В Instagram Бабкин опубликовал фото, на котором позирует стоя в воде.

Красивейшее место! Будто открытка! Впервые тут. Любовь с первого взгляда, - подписал кадр Сергей.

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А вот супруга Сергея - Снежана Бабкина в социальной сети рассказала о первом перелете двухмесячного сына.

Путь держали на Сардинию. Перелет непростой - 3 самолеты Харьков - Киев. Киев - Рим. Рим - Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому что она складывается в очень компактную "безделушку" и вешается на плечо. Для Елисея с собой взяли памперсную пеленку, памперсы, влажные салфетки, переодевашку и обычную пеленку, - написала она.

В Инстаграм Снежана Бабкина разместила милое селфи с мужем.

Ранее мы писали, что беременная экс-ВИА Гра на 37 неделе устроила пикантную фотосессию.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина
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pусский  (аноним)  18.08.2019, 16:45
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