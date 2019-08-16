Даша Астафьева в черных перьях обнажилась на крыше высотки: фото

Певица снялась в откровенной фотосессии.

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Украинская модель и певица Даша Астафьева, которая накануне “зажгла“ с гипсовым бюстом, показала фолловерам в Instagram снимки с новой фотосессии. На этот раз она предстала в образе черного лебедя на крыше одного из киевских зданий.

Снимки сделаны в черно-белых цветах и это только украшает певицу. На них она позирует в черной накидке из перьев.

Скажи мне, кто твоя крыша, и я скажу, сколько в тебе этажей.., - подписала фотографии Даша.

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Снимки Астафьевой набрали более 15 тысяч лайков буквально за сутки. “Богиня красоты“, “Второе фото - прям до мурашек. Страшно очень, но красиво конечно“, “Невероятная серия!!“, - пишут поклонники.

А недавно Даша Астафьева с глубоким декольте чувственно декламировала хит 90-х.

